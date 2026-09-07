news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 7 сентября 2026 15:27

УНИКС расторг контракт с Дельгадо из‑за травмы в сборной

Читайте нас в
Телеграм
УНИКС расторг контракт с Дельгадо из‑за травмы в сборной
Фото: unics.ru

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о расторжении соглашения с центровым сборной Доминиканской Республики Анхелем Дельгадо.

Стороны пришли к решению полюбовно, причиной стала травма, которую 31-летний игрок получил в отборочном матче ЧМ-2027 против Бразилии.

«Решение принято в связи с травмой, полученной игроком во время выступления за национальную команду. Желаем Анхелю скорейшего восстановления и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы казанцев.

Дельгадо пополнил состав УНИКСа в середине августа и стал последним приобретением клуба в межсезонье. Напомним, что в апреле 2026 года центровой уже получал серьезное повреждение — перелом голеностопа в матче турецкого чемпионата с «Галатасараем», из‑за которого он досрочно завершил сезон в «Трабзонспоре».

#БК Уникс
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Вражеские БПЛА угрожают восьми городам Татарстана

7 сентября 2026
Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

7 сентября 2026
Новости партнеров