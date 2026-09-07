УНИКС расторг контракт с Дельгадо из‑за травмы в сборной

Фото: unics.ru

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о расторжении соглашения с центровым сборной Доминиканской Республики Анхелем Дельгадо.

Стороны пришли к решению полюбовно, причиной стала травма, которую 31-летний игрок получил в отборочном матче ЧМ-2027 против Бразилии.

«Решение принято в связи с травмой, полученной игроком во время выступления за национальную команду. Желаем Анхелю скорейшего восстановления и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы казанцев.

Дельгадо пополнил состав УНИКСа в середине августа и стал последним приобретением клуба в межсезонье. Напомним, что в апреле 2026 года центровой уже получал серьезное повреждение — перелом голеностопа в матче турецкого чемпионата с «Галатасараем», из‑за которого он досрочно завершил сезон в «Трабзонспоре».