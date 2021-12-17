УНИКС обыграл «Жальгирис» и ворвался в первую четверку Евролиги

Казанский УНИКС сегодня выиграл второй матч в Евролиге за три дня. После победы в Москве над ЦСКА (88:67), самого крупного домашнего поражения армейцев за всю историю турнира, казанцы принимали сегодня литовский «Жальгирис» и победили со счетом 66:53.

Игру хозяева начали в следующем составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Джаррелл Брэнтли. Это привычное сочетание в последнее время.

В первой четверти соперники неважно попадали. Но первыми повели в счете казанцы — 6:2. Литовцы быстро догнали и перегнали хозяев, реализовав первый дальний бросок, 6:9. В такой нервной и малорезультативной борьбе и прошла первая десятиминутка — 13:12.

И во второй четверти команды раз за разом промахивались из самых выгодных позиций, набрав за пять с половиной минут всего по четыре очка. Лишь к концу периода соперники немного разыгрались. Вновь казанцы выиграли четверть с разницей в одно очко. Итог первой половины — 26:23. Ключевые цифры: потери 10–5, штрафные 0–2.

В третьей четверти разыгрался Хезонья, три раза подряд забивший издали — 40:35. К середине периода казанцы набрали больше очков, чем в первой и второй четвертях. При этом «Жальгирис» сумел догнать УНИКС — 42:42 на последней минуте четверти, выигранной гостями.

Дебют четвертой десятиминутки остался за казанцами — рывок 10–0, счет 52:42 после четвертой «трехи» Хезоньи за игру. И этот рывок стал решающим. Максимальный отрыв хозяев за матч. Литовцы не набирали очков в течении четырех с половиной минут. УНИКС резко взвинтил темп и нанес последний удар гостям — 62:46 за 2 минуты 28 секунд до конца. Уверенная победа хозяев на классе, 66:53.

После 16 матчей в активе казанцев теперь десять побед при шести поражениях и четвертое место в таблице Евролиги. В следующем туре 22 декабря в Барселоне УНИКС сыграет с одноименной командой.

УНИКС (Казань, Россия) — «Жальгирис» (Каунас, Литва) — 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 24:11).

Самые результативные: Хезонья (20+6 подборов), Кэнаан (11), Л.Браун (9+10передач), Джекири (11+9 подборов) — Блажевич (9), Стрельниекс (9).