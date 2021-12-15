УНИКС разгромил ЦСКА в Евролиге

Сегодня УНИКС крупно обыграл ЦСКА в матче Евролиги в Москве со счетом 88:67.

Перед матчем двух российских команд в активе армейцев было 9 побед при 5 поражениях, у казанцев соответственно 8-6. Встречались соседи по турнирной таблице, пятая (ЦСКА) и шестая команды (УНИКС). Уже поэтому матч был принципиальным. А после него команды поменялись местами. Казанцы второй раз в сезоне обыграли армейцев, сначала в лиге ВТБ, сегодня — в Евролиге.

Казанцы начали игру в таком составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский.

В первой четверти поначалу удача сопутствовала хозяевам — 7:4 после «трехи» Алексея Шведа. Потом ЦСКА делает рывок — 7-0, на табло горит 14:8. Но УНИКС ответил быстро и адекватно. Залп из трех подряд дальних попаданий, отрыв Андрея Воронцевича, теперь рывок 8-0 делают казанцы. Итог первой четверти — 21:27.

И после первого перерыва казанцы продолжили развивать свое преимущество. 21:33 после двух кряду «трех» Мэйо. ЦСКА не может набрать ни одного очка три с половиной минуты, но затем сделал рывок 5-0, 26:33. «Треха» от Айзейи Кэнаана, 26:38. Рывок УНИКСа 9-0, на табло 26:42. Казанцы блестяще провели эту десятиминутку, Мэйо с сиреной на большой перерыв забил сверху в отрыве, а до этого Хезонья заставил трибуны замолчать красивейшим «парашютом», аллей-упом. 28:46. Армейцы за четверть набрали 7 очков, гости — 19. Ключевые цифры: передачи 6-14, потери 7-2.

В третьей четверти после «трехи» Хезоньи на табло загорелось 28:51. Еще одна «бомба» с сопротивлением от Лоренцо Брауна, 32:56. Хезонья демонстрирует зверский данк из-за спины, 35:60. Вот это игра — 38:67 в середине четверти. Москвичи просто не успевают фолить, в их пассиве всего четыре фола за три четверти. ЦСКА смог организовать приличный рывок — 10-0, 48:67. Итог четверти — 51:72.

В заключительной десятиминутке УНИКС спокойно добил хозяев, 55:80 — попал из-за дуги Мэйо. Лишь в концовке казанцы чуть сбавили обороты, позволив хозяевам немного поправить статистику. ЦСКА разгромлен, 67:88.

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 67:88 (21:27, 7:19, 23:26, 16:16). Самые результативные: Шенгелия (20+6 подборов), Швед (13), Лундберг (12+4 подбора) - Д.Браун (10+4 подбора+3 передачи), Л.Браун (10+8 подборов), Хезонья (18+10 подборов), Кэнаан (16), Мэйо (14).