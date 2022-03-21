УНИКС уступил дома «Зениту»

За четыре тура до финиша регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сегодня казанский УНИКС проводил важнейший матч, принимая дома питерский «Зенит». Победу со счетом 84:80 одержали гости, решающим стал их рывок 12-0 в конце третьей четверти.

Пока УНИКС не гарантировал себе победу в регулярном чемпионате лиги ВТБ, поэтому каждая игра очень важна для казанцев. Тем более сегодня с одним из фаворитов сезона питерским «Зенитом». Поддержать хозяев пришел министр спорта РТ Владимир Леонов. Примечательно, что в заявке обеих команд было 4 легионера, значит, соперники находились в равной ситуации.

УНИКС начала игру в таком составе: Тони Джекири, Артем Комолов, Андрей Воронцевич, Марио Хезонья и Вячеслав Зайцев.

В первой четверти долгое время команды лучше защищались, чем атаковали. Пока не стал «зажигать» Хезонья, набравший 7 очков подряд — 9:4. Гости не позволяли УНИКСу уйти в отрыв — 11:11, 19:19. Три точных трехочковых сильно помогли в этом гостям. Итог четверти 21:19.

Во втором периоде после пятого дальнего попадания «Зенит» вышел вперед — 23:27. За три минуты наши ребята почти ликвидировали отрыв, 31:33 от рук Джекири. Вторая хозяйская «треха» в исполнении Хезоньи — 36:37. Отметим дебют в рядах УНИКСа новичка — центрового Ивана Лазарева, вошедшего в игру в конце четверти. Точку в первой половине дальним броском поставил Хезонья — 39:40. Ключевые цифры: трехочковые 3-8, подбор 17-14, перехваты 5-1, потери 6-10.

Выйти вперед хозяевам удалось в начале третьего периода после штрафных Джекири, 43:42. Наконец-то полетели и у УНИКСа дальние броски, 52:48 от рук Комолова. Нервные «качели» — 57:57. Две подряд «трехи» от «Зенита» — 57:63 в конце четверти. Рывок питерцев 12-0, итог периода 57:65.

Вскоре после начала последней четверти после очередного дальнего попадания Сергея Карасева счет стал 59:71. УНИКС бросается в погоню, 66:73 за 4-30 до конца, это очередное попадание Хезоньи из-за дуги. 70:76 за 2-30 до конца. Проход Хезоньи. «Треха» Воронцевича — 77:78, играть еще 51 секунду. Но «Зенит» сумел удержать свой небольшой перевес, 80:84.

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 80:84 (21:19, 18:21, 18:25, 23:19). Самые результативные: Хезонья (27), Джекири (17), Зайцев (10) — Карасев (26), Пойтресс (14), Мики (11), Лойд (14).

В следующем туре 27 марта в Краснодаре УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубанью».