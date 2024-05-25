«Уничтожили два танка неприятеля»: после ранения лениногорец вернулся на СВО

Фото: из семейного архива Арслановых

Кадровый офицер, гвардии капитан Ильдар Арсланов из Лениногорского района в одном из ожесточенных боев получил тяжелые ранения, однако продолжил службу на передовой. Несколько раз военное командование отклоняло его рапорт о восстановлении на службе, но, несмотря на это, командир вернулся к своим боевым товарищам.

Ильдар родился 24 июля 1994 года. Учился в гимназии №11, активно занимался спортом: прыжками с трамплина, сноубордом. «В 2013 году после окончания 11 классов я узнал о наборе курсантов в Казанское танковое училище, не раздумывая поступил и понял, что это моя судьба, моя жизнь», — вспомнил он.

В 2018 году Ильдар получил диплом танкиста, по распределению отправился на службу в Чеченскую Народную Республику. С 24 февраля 2022 года по контракту находится в зоне СВО. Сейчас танковая рота командира Ильдара, в подчинении которого 110 человек, ведет бои в Запорожском направлении.

Фото: из семейного архива Арслановых

2 марта 2022 года танк Ильдара в районе Мелитополя на юге Запорожской области попал в засаду нацистов. «В ходе ожесточенного боя с тремя танками нам удалось уничтожить два танка неприятеля, однако бронебойный снаряд третьего танка противника попал в нашу боевую машину с последующим возгоранием боекомплекта», — рассказывает Ильдар.

Сам он получил осколочные ранения и многочисленные ожоги, лишь чудом ему удалось выбраться из горящей машины. Под минометным обстрелом он попытался скрыться — помог подоспевший танк друга, заслонив своей броней от врага.

Фото: из семейного архива Арслановых

В дальнейшем Ильдар был эвакуирован в Краснодар, где после операций проходил лечение и реабилитацию, затем последовало еще несколько операций в Московском национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

17 октября 2022 года после лечения Ильдар вернулся в свою военную часть на СВО к своим боевым товарищам, чтобы продолжить выполнять воинский долг.

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