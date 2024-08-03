«Уничтожил две воздушные цели врага»: боец спас жизни сослуживцев на СВО

Уничтожив две воздушные цели противника, боец из Нурлатского района Антон Осипов не допустил поражения личного состава и техники прикрываемых войск.

Когда в общем чате жителей Аксумлы поместили информацию о недавнем подвиге на спецоперации их земляка Антона Осипова, каждый испытал искреннюю радость и гордость за молодого офицера. В семье он был младшим из троих сыновей, очень скромный и сдержанный.

Учился хорошо, поэтому никто и не удивился, когда он поступил в Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) по специальности «испытание летательных аппаратов» при военной кафедре.

Окончил ВУЗ и, подписав контракт с Минобороны, уехал служить в звании лейтенанта в Бийск Алтайского края. Оттуда его в феврале 2022 года отправили в зону СВО. С начала спецоперации он сопровождал военные эшелоны в Ростов, с 4 марта 2024-го неоднократно прикрывал командный пункт от воздушного нападения противника.

В конце июня — начале июля Антон находился в отпуске, познакомил родителей со своей любимой, а уже 13 июля гвардии лейтенант, начальник зенитного ракетного расчета, блестяще выполнив боевую задачу, попал в списки особо отличившихся бойцов СВО.

При несении боевого дежурства в районе Авдеевки он обнаружил две воздушные цели, по траектории полета направляющиеся в сторону машин соседней огневой группы. По техническим параметрам определил тип целей реактивной системы залпового огня «Хаймарс», не растерявшись, произвел одновременный пуск двух ракет и уничтожил их с интервалом 8 секунд. Тем самым гвардии лейтенант осуществил прикрытие перемещения техники соседней огневой группы.

Благодаря высокому профессионализму, грамотному и уверенному руководству личным составом расчета, офицер спас не только боевую технику, но и жизнь боевых товарищей.

«Для меня не стало неожиданностью, что Антон стал военным. Ему с детства в семье привиты качества настоящего мужчины: мужественность, ответственность, тактичность, вежливость, доброта. Он не был отличником, но учился твердо на „4“ и „5“. Одинаково с уважением относился ко всем, кто был в его окружении, — делится классный руководитель Елена Колесникова. — Я их выпускала в 2018 году, и он по сей день присылает мне поздравления на День учителя и мои дни рождения. Достойный сын достойных родителей. И, что особо приятно, он умеет быть благодарным своим близким».

«Не вижу ничего героического в том, что произошло 13 июля, просто выполняем свою работу, — говорит Антон Осипов. — Нам всем, конечно же, хочется, чтобы все это скорее закончилось, все герои вернулись домой живыми к своим семьям. У нас нет и тени сомнения, что победа будет за нами».

У Антона пока нет высоких боевых наград, но он добросовестно и высокопрофессионально делает свое дело при защите интересов своего Отечества.

«Мы гордимся своим сыном. Несмотря на то, что всегда был тихим и скромным, он настойчиво шел к своей цели стать военным. Я его прекрасно понимаю и поддерживаю», — поделился отец бойца Сергей Осипов.

А мама Валентина Васильевна с огромным волнением присоединяется к словам мужа.

«Ждем его с победой домой. День и ночь молюсь за него, за его боевых товарищей, за всех ребят, которые служат на СВО, независимо от их веры и национальности. Надеемся и верим, что все будет у них хорошо», – сказала она.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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