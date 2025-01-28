Уничтожил четырех бойцов ВСУ: офицер из Арского района РТ отличился на передовой

Уроженец села Наласы Арского района Татарстана лейтенант Марсель Сиразиев показал пример мужества и отваги в зоне специальной военной операции. Службу по контракту он проходит с мая 2024 года в должности заместителя командира мотострелковой роты. В рамках выполнения боевых задач он продемонстрировал выдающиеся компетенции, заявили в районной администрации.

В декабре 2024 года около населенного пункта Пушкино лейтенант Сиразиев выполнял боевую задачу по поддержке штурмовых групп и эвакуации раненых товарищей.

В ходе выполнения татарстанец обнаружил попытку прорыва вражеской ДРГ и немедленно доложил командиру роты. Быстро заняв огневую позицию, находясь под интенсивным огнем противника и действуя в составе подразделения, лейтенант нанес огонь из стрелкового оружия по живой силе врага и уничтожил четырех бойцов ВСУ.

Фото предоставлено матерью бойца

В результате профессиональных действий лейтенанта противник был вынужден отступить с поля боя. В ходе выполнения боевых задач личным примером и отвагой вдохновлял солдат своего подразделения на успешное продвижение, утверждает командование.

Узнав о подвиге лейтенанта, глава района Ильшат Нуриев написал на своей странице в соцсети: «Такие, как Марсель, не ищут славы, их поступки продиктованы высоким чувством долга и любви к Родине! Гордимся!»

Только после этого подвига мама бойца Альфия Сиразиева узнала, что ее сын служит по контракту. «Сердце теперь не на месте. Каждую минуту думаю о Марселе. Чем питается? Не холодно ли ему? Что он делает?» – волнуется она.

Женщина рассказала, что Марсель родился в декабре 1974 года. С детства рос самостоятельным, хорошо учился. О том, что отправил документы в военное училище в Ленинграде, узнала только после получения приглашения на учебу. Через четыре года он вернулся, причину возвращения не сказал.

«Он никогда не жалуется. Устроился в милицию, тогда она еще так называлась, Кировского района Казани. Более 26 лет проработал в органах внутренних дел, занимал ответственные должности, в звании подполковника вышел в отставку. Потом устроился руководителем в охранную организацию. Однажды он сказал, что 8 охранников отправляет на Украину охранять школы, детские сады. Потом их должны были заменить другие. Во время очередного приезда, это был май, сообщил, что и сам отправляется туда. Оказывается, он заключил контракт, я даже не знала об этом», – поделилась Альфия Сиразиева.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой.

«„Кто заключит контракт с 50-летним человеком?“ – говорили младшие сыновья. Поэтому была спокойна. Старший брат нашего отца жил в Донбассе. У него есть дети, внуки. Может, еще встретитесь, говорила я. И тогда он ничего не сказал. Сказал просто, что едет только охранять», – вспоминает мама военного.

Во время краткосрочного отпуска она узнала, что в ноябре сын был ранен, лечился в госпитале. Ранение было получено из-за атаки дрона.

«„Мама, дашь мне еще одну молитву. Прежнюю хранил на правой груди. Осколок снаряда прошел через грудь и попал в руку. Вместе с одеждой выбросили“, — сказал он. Его наградили и медалью. В этот раз сам продлил контракт. Оказывается, он встречает новобранцев, обучает их, вместе с ними идет на передовую», – поделилась Альфия-апа.

В последний раз у бойца был кашель. На вопрос, не заболел ли, ответил, что все хорошо, что у них климат другой. «Вот такой он человек, – говорит Альфия Сиразиева с гордостью. – И невестка, и две внучки часто приезжают, справляются о делах. Пусть и сын скорее вернется живым и здоровым. Проводила в Ленинград, в Чечню, сейчас с нетерпением жду его возвращения из зоны СВО».

Альфия Сиразиева с родственницей Разидой. Узнав о подвиге Марселя, она пришла разделить радость матери / Фото Гульсины Закиевой.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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