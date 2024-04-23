«Умные» и «зеленые»: Беляев презентовал в Москве технологии для современного города

Глава Менделеевского района Радмир Беляев презентовал «умные» и «зеленые» технологии для «города будущего» на заседании Всероссийского экспертного клуба, который прошел в Москве. В мероприятии приняли участие мэры городов со всей страны и сопредседатель Ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Беляев представил весь Татарстан на престижной площадке. Основной темой диалога стали инновации, которые позволяют сделать современные города не только технологически «умными», но и «зелеными».

Эксперты клуба отметили, в частности, что Татарстан всегда славился тем, что именно здесь происходят все инновации, которые потом становятся реальностью для жителей всей нашей страны.

«Многие практики, внедренные в Татарстане, далее тиражируются по всей стране. Есть и уникальные примеры объектов, которые пока есть только у нас. К примеру, наше круглогодичное арт-пространство „Атмосфера“ в форме купола — таких по размеру в России больше нет. Думаю, формула развития и ключевой момент один — это слышать население», — отметил Радмир Беляев.

Он рассказал о созданном мастер-плане города и реализации проектов: велодорожек, муралов, аллей славы и других.

«Мы берём практики крупных городов и реализуем их соразмерно нашему населению. Если в Казани гигантский ИТ-парк, то у нас это Центр детских компетенций „Менделеевская Долина“. Наша цель состоит в том, чтобы наши дети не говорили: „А почему это в крупных городах есть, а у нас нет?“. Мы выступаем за равные возможности», — поделился глава Менделеевского района.

Практики Татарстана в части совместного обсуждения проектов и их реализации отметила и Ирина Гусева.

«Татарстан — это регион, где глава сам прошел все этапы муниципальной службы, и хорошо знает о системе работы. Он „привязывает“ градообразующие предприятия к территориям, и это дает мощный импульс развития», — отметила сопредседатель ВАРМСУ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске откроют сразу три аллеи славы.