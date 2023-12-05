news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 5 декабря 2023 18:52

Умерла ветеран татарстанского ТВ Валентина Бухараева

Скопировать ссылку
Умерла ветеран татарстанского ТВ Валентина Бухараева
Фото: личная страница Марата Бухараева

Не стало ветерана татарстанского телевидения Валентины Бухараевой. Информацию подтвердили в Минпромторге Татарстана и пресс-службе Партии Роста.

В 70-80-е годы она работала на казанской студии телевидения, начав карьеру в должности ассистента режиссера, а затем став режиссером ТВ.

Минпромторг Татарстана и региональное отделение Партии Роста выразили соболезнования Марату Бухараеву — сыну Валентины Сергеевны, генеральному директору Фонда развития промышленности РТ и руководителю аппарата реготделения партии.

Как сообщают «Вести Татарстана», прощание с Валентиной Бухараевой состоится 7 декабря в казанском Храме Рождества Христова.

Напомним, что 8 октября этого года скончался ее супруг — экс-руководитель Госкино Татарстана Зуфар Бухараев.

#умерла #режиссер
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100