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Умерла ветеран татарстанского ТВ Валентина Бухараева
Не стало ветерана татарстанского телевидения Валентины Бухараевой. Информацию подтвердили в Минпромторге Татарстана и пресс-службе Партии Роста.
В 70-80-е годы она работала на казанской студии телевидения, начав карьеру в должности ассистента режиссера, а затем став режиссером ТВ.
Минпромторг Татарстана и региональное отделение Партии Роста выразили соболезнования Марату Бухараеву — сыну Валентины Сергеевны, генеральному директору Фонда развития промышленности РТ и руководителю аппарата реготделения партии.
Как сообщают «Вести Татарстана», прощание с Валентиной Бухараевой состоится 7 декабря в казанском Храме Рождества Христова.
Напомним, что 8 октября этого года скончался ее супруг — экс-руководитель Госкино Татарстана Зуфар Бухараев.
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