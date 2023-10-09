Скончался экс-руководитель Госкино РТ Зуфар Бухараев

На 79-м году жизни 8 октября скончался бывший председатель Государственного комитета по кинематографии РТ Зуфар Бухараев. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Зуфар Гарифович Бухараев родился 7 апреля 1945 года в Казани. Трудился в комсомоле и партийных органах КПСС, в течение 15 лет руководил Казанским молодежным центром, на тот момент — самым крупным культурно-спортивным и туристическим молодежным комплексом Поволжья. По его инициативе в центре была создана широкая сеть клубов по интересам: работали клубы любителей кино, самодеятельной песни, филателистов и филофонистов, джаз-клуб, дискоклуб.

С 1994 по 1995 год возглавлял Республиканский благотворительный фонд «Казанский Кремль». С 1995 по 2005 год руководил киноотраслью Татарстана — сначала в должности председателя профильного госкомитета, а затем на посту заместителя министра культуры РТ.

При активном участии Бухараева были созданы центры российской кинематографии: кинотеатр «Мир» в Казани и кинотеатр «Чулпан» в Набережных Челнах. По его инициативе начали систематически проводиться съезды работников кинематографии, возобновлена съемка кинолетописи республики, работа Киноцентра Союза кинематографистов РТ и киноклубов, был снят первый полнометражный художественный фильм на татарском языке «Куктау».

Кроме того, Зуфар Бухараев был одним из организаторов Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который тогда именовался фестивалем «Золотой Минбар». Первый из кинофорумов в 2004 году прошел под его руководством.

Кинематографист отмечен многочисленными грамотами и благодарностями, он был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».

«Министерство культуры Республики Татарстан выражает самые искренние соболезнования родным и близким З. Г. Бухараева. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Слова соболезнования и поддержки родным и близким также выражают коллектив АО «ФРП РТ», председатель реготделения ВПП «Партия Роста» в Татарстане, депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин, аппарат и актив реготделения.