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«Умерла через пять минут после ДТП»: очевидцы рассказали об аварии на Оренбургском тракте
В Казани на Оренбургском тракте в направлении Лаишевского района произошло массовое ДТП из пяти машин.
31-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson на большой скорости влетел в Volkswagen Polo, который от удара «выбросило» на встречную полосу.
«Черный Volkswagen Polo столкунлся с автомобилем Hyundai Tucson с прицепом, после чего потерял управление и наехал на бордюр, перелетел на встречку, где врезался в другое авто. Потом и меня туда потащило», – рассказал один из участников аварии.
Предположительно, Volkswagen Polo ехал в сторону выезда из города. Водитель не справился с управлением и машину перебросило на встречку. Там он протаранил еще две легковушки. Все автомобили получили сильные повреждения.
Как рассказал командир первой роты первого батальона полка ДПС, капитан полиции Инсаф Ибрагимов, в результате ДТП 59-летняя пассажирка Volkswagen Polo скончалась на месте.
«Через пять минут после аварии я померил ей пульс, но его уже не было», – рассказал один из участников ДТП.
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