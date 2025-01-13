«Умерла через пять минут после ДТП»: очевидцы рассказали об аварии на Оренбургском тракте

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-Информ»

В Казани на Оренбургском тракте в направлении Лаишевского района произошло массовое ДТП из пяти машин.

31-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson на большой скорости влетел в Volkswagen Polo, который от удара «выбросило» на встречную полосу.

«Черный Volkswagen Polo столкунлся с автомобилем Hyundai Tucson с прицепом, после чего потерял управление и наехал на бордюр, перелетел на встречку, где врезался в другое авто. Потом и меня туда потащило», – рассказал один из участников аварии.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-Информ»

Предположительно, Volkswagen Polo ехал в сторону выезда из города. Водитель не справился с управлением и машину перебросило на встречку. Там он протаранил еще две легковушки. Все автомобили получили сильные повреждения.

Как рассказал командир первой роты первого батальона полка ДПС, капитан полиции Инсаф Ибрагимов, в результате ДТП 59-летняя пассажирка Volkswagen Polo скончалась на месте.

«Через пять минут после аварии я померил ей пульс, но его уже не было», – рассказал один из участников ДТП.