Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В массовом ДТП на Оренбургском тракте погибла пассажирка одного из авто
В Казани на Оренбургском тракте столкнулись нескольких автомобилей.
Как рассказали «Татар-информу» в ГАИ Казани, в результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка одного из авто.
ДТП спровоцировало большую пробку на этом участке дороги – водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности выясняются.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников