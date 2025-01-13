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Руc Тат
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Происшествия 13 января 2025 17:29

В массовом ДТП на Оренбургском тракте погибла пассажирка одного из авто

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В Казани на Оренбургском тракте столкнулись нескольких автомобилей.

Как рассказали «Татар-информу» в ГАИ Казани, в результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка одного из авто.

ДТП спровоцировало большую пробку на этом участке дороги – водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности выясняются.

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