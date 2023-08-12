Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Склифосовского» Белла Ко
На 55-м году в Москве скончалась актриса Белла Ко. Она известна также как переводчик и актриса дубляжа для фильмов и компьютерных игр, сообщает ИА Regnum.
По информации издания, причиной смерти Ко стала онкология.
Актриса снималась в сериалах, среди которых «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский». Ее голосом разговаривали персонажи из известных мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», фильмов «Пираты Карибского моря», «Мой любимый марсианин» и других. Также она озвучивала героев компьютерных игр Witcher 2, Diablo, Call of Duty и других.
В конце июля, напомним, умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Андрей Бабенко. Ему было 47 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»