Умер актер, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

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На 48-м году скончался актер Андрей Бабенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина смерти артиста неизвестна.

Бабенко исполнял эпизодические роли в ряде известных сериалов: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Высокие ставки». До этого работал в Мурманском областном драмтеатре.