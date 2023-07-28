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Умер актер, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
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Фото: © «Татар-информ»
На 48-м году скончался актер Андрей Бабенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Причина смерти артиста неизвестна.
Бабенко исполнял эпизодические роли в ряде известных сериалов: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Высокие ставки». До этого работал в Мурманском областном драмтеатре.
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