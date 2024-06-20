Осколок из сердца бойца СВО извлекли врачи двух клиник Татарстана

За три с половиной часа хирурги МКДЦ и РКБ удалили осколок снаряда размером 4 на 7 мм из сердца 26-летнего бойца СВО.

Команда сердечно-сосудистых хирургов, перфузиологов, врачей функциональной диагностики, кардиологов, анестезиологов и реаниматологов готовила пациента к операции в течение пяти суток.

Фото: Пресс-служба МКДЦ

«Это чудо, что он остался жив. Мы с коллегами изучили много литературы, аналогичных случаев не встретили. Осколок зашел в тело пациента через ключицу, чудом не задел легкое и аккуратно застрял в стенке желудочка сердца. Как это возможно? Мы до сих пор под впечатлением», – рассказал «Татар-информу» торакальный хирург военного госпиталя при РКБ Константин Шкляев.

Операция была очень сложной и рискованной, требовала мультидисциплинарного подхода. Оперировали бойца заведующий отделением кардиохирургии №1 МКДЦ Артур Закирьянов, руководитель военного госпиталя при РКБ, торакальный хирург профессор Михаил Бурмистров и хирург отделения торакальной хирургии № 2 РКБ Константин Шкляев.

Фото: Пресс-служба МКДЦ

«Во время операции мы не останавливали сердце. А с помощью аппарата искусственного кровообращения сняли значительную часть нагрузки с органа, управляемо снизили количество сокращений и тем самым минимизировали риски грозных осложнений: от внезапного нарушения ритма до разрыва стенки правого желудочка. Во многом благодаря такому командному решению операция прошла в штатном режиме», – рассказал Артур Закирьянов.

Сейчас молодой человек находится на лечении и реабилитации в военном госпитале при РКБ.