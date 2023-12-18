Умер танцор Дмитрий Красилов, известный по клипу группы Little Big

Фото: t.me/shot_shot/

В Москве найден мертвым актер, танцор и шоумен Дмитрий Красилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя оперативных служб, накануне артист жаловался на плохое самочувствие. «Точная причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы», — добавил он, заверив в отсутствии следов, связанных с криминалом.

В свою очередь Telegram-канал Shot уточняет, что Красилов скончался у себя дома. Вчера ему стало плохо, после чего он уехал с работы, а затем перестал выходить на связь.

Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске Алтайского края. На его счету более 40 ролей в кино, в том числе в сериалах «Дылды» и «Психологини», фильмах «Вторжение» и «Лиза».

Наибольшую известность артисту принесло участие в четвертом сезоне шоу «Танцы» и съемках клипа на песню Uno группы Little Big, с которой та должна была отправиться на отмененное из-за пандемии коронавируса «Евровидение» 2020 года. После появления этого клипа Красилова прозвали «Пухляшом».