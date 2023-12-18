Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умер танцор Дмитрий Красилов, известный по клипу группы Little Big
В Москве найден мертвым актер, танцор и шоумен Дмитрий Красилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«Предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности», — рассказал собеседник агентства.
По словам представителя оперативных служб, накануне артист жаловался на плохое самочувствие. «Точная причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы», — добавил он, заверив в отсутствии следов, связанных с криминалом.
В свою очередь Telegram-канал Shot уточняет, что Красилов скончался у себя дома. Вчера ему стало плохо, после чего он уехал с работы, а затем перестал выходить на связь.
Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске Алтайского края. На его счету более 40 ролей в кино, в том числе в сериалах «Дылды» и «Психологини», фильмах «Вторжение» и «Лиза».
Наибольшую известность артисту принесло участие в четвертом сезоне шоу «Танцы» и съемках клипа на песню Uno группы Little Big, с которой та должна была отправиться на отмененное из-за пандемии коронавируса «Евровидение» 2020 года. После появления этого клипа Красилова прозвали «Пухляшом».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»