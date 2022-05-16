Умер самый титулованный тренер в хоккее с мячом Владимир Янко

Сегодня в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист российского и мирового хоккея с мячом, председатель тренерского совета и член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Об этом сообщает пресс-служба ФХМР.

Свой последний сезон Янко отработал в должности спортивного директора казанского «Ак Барс-Динамо».

Янко является четырёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и пятикратным чемпионом СССР как игрок. В качестве тренера он приводил сборные СССР и России к шести золотым медалям на чемпионатах мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).

С красноярским «Енисеем» Янко стал двукратным чемпионом СССР, с архангельским «Водником» — семикратным чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, ещё дважды он побеждал в чемпионате России с московским «Динамо» и один раз — с казанским (2011). Янко — единственный тренер, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды. Кроме того, Янко успешно работал в Финляндии. В его последних планах в качестве спортивного директора было чемпионское комплектование казанской команды.