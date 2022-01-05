Владимир Янко: «Если все время выигрываешь, то за что тебя любить?»
Самый побеждающий тренер в истории российского хоккея с мячом Владимир Янко в интервью ИА «Татар-информ» рассказал о причинах своего возвращения в Казань в качестве спортивного директора «Ак Барс-Динамо». Также он рассказал о составляющих успеха своей работы, оценил перспективы казанского клуба и высказался о судействе в российском бенди.
«Про меня пусть лучше говорят другие»
- Владимир Владимирович, у вас весьма неоднозначная репутация. Например в «Википедии» про вас написано: «Известен своей хитростью и изобретательностью: способен в любой невыгодной для себя ситуации ловко найти причину неудачи (лед, погода, судейство, усталость)». А что вы сами про себя можете сказать?
- Про меня пусть лучше говорят другие (смеется). Сам про себя могу сказать, что спокойно работаю больше 50 лет и выигрываю. Всегда настроен только на работу и на позитив, все остальное меня не волнует. Меня интересуют только те ребята, с которым я работаю сегодня. Понятно, что когда работал в сборной России, круг моих обязанностей был намного шире. А сейчас я тренирую, точнее помогаю тренировать одному молодому талантливому человеку. Насколько это мне удается, достаточно заглянуть в турнирные таблицы последних лет и станет ясно. Это закон нашей профессии — надо думать о своих ребятах и как сделать их мастерами высокого класса. Конечно, у каждого есть свое мнение, свое я никому навязывать не собираюсь, и я не намерен быть хорошим для кого-то, это бессмысленно быть хорошим для всех. Никому в мире это не удавалось, тем более в нашей профессии это невозможно. Если все время выигрываешь, то за что тебя любить?
- Как считаете, популярность русского хоккея падает?
- Об этом лучше спросить у руководства Госкомспорта. Интересно, как они ответят на этот вопрос. С одной стороны, президент страны Владимир Путин называет наш вид спорта замечательным и предлагает его поддерживать. Все кричат, да, да, да. А потом все вдруг начинают говорить, что наш вид спорта не олимпийский. Причем здесь это? Меня эти слова всегда раздражают. Дело не в олимпийском статусе, мы сами приклеиваем все эти ярлыки.
Ну приклеили к хоккею на траве, что это олимпийский вид спорта. Но он же чужд русскому человеку, не приживается у нас. В чемпионате России играют всего пять команд. Ну не ходит народ на этот вид спорта. Я не против хоккея на траве, но получается, что с ярлыком олимпийского вида спорта можно двигаться как угодно по спортивным коридорам власти. Если у тебя нет такого лейбла, то все становится совсем по-другому. Почему? Вот этот вопрос нужно задать большим чиновникам из Министерства спорта. А президент страны принимает у себя сборную команду России, президента федерации, говорит о необходимости поддержать русский хоккей. Вот так у нас бывает иногда.
«Именно любовь к футболу меня толкнула в русский хоккей»
- За 56 лет в русском хоккее у вас не было сомнений, что надо было играть в футбол, про который вы не раз говорили: «Футбол и хоккей с мячом один и тот же вид спорта»?
- Нет. В футболе нужно обладать особым талантом и здоровьем, которого у меня в принципе столько не было. Но именно любовь к футболу меня толкнула в русский хоккей, поскольку это в принципе один вид спорта. Хотя у меня и в хоккее с шайбой получалось неплохо. Но тактика, поле, принятие решений в хоккей с мячом мне более близки. И комбинационный стиль игры в футболе.
Который я воочию увидел в 1960 году на матче «Торпедо» (Москва) — ЦСКА (Москва). То «Торпедо» запомнилось мне на всю жизнь своей замечательной игрой под руководством великого тренера Виктора Маслова. Это была фантастика. Во всех своих командах я всегда пытался привить ребятам чувство, понимание комбинационной игры. И главное, очень важно всегда нужно думать, нравится людям твоя игра или нет — потому что мы всегда играем для зрителя.
- Сильно отличается профессия тренера от роли спортивного директора, кем вы в последние годы работаете?
- Не думаю, что очень сильно. Все зависит от того, как твои высшие руководители использую твои возможности. А так, как отвечаешь за свою работы, так и работаешь. Только здесь еще хочется, чтобы тренер, с которым ты работаешь, стал наставником сборной России, достиг в своей профессии высших результатов. Тут более расширенный кругозор нужен, нельзя замыкаться только на команде.
- Вы уникальный тренер, сделавший чемпионами СССР/России четыре разные команды: «Енисей» (Красноярск), «Водник» (Архангельск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань). Где было проще, а где сложнее добиться высшего результата?
- Возьмем «Енисей», я был мальчишкой в 37 лет, только-только коньки повесил, а тут восьмикратный чемпион страны. И директор завода, содержавший команду, очень захотел сделать команду десятикратным чемпионом СССР. А команда уже исчерпала свой лимит возможностей. И еще сборная команда Советского Союза была у меня, в ней играло восемь человек из «Енисея», еще Кубок мира. Вот и думайте, как легко мне было, стать в девятый и десятый раз чемпионами страны.
Или возьмем казанское «Динамо». Нужно было сформировать команду. Представляете, как мне должно было доверять местное руководство, когда я говорил, что нужно сделать вот так и так. И люди шли мне на встречу. И делали. И как команда играла! И сразу получилось — чемпионы страны, Кубок России, Кубок мира. Это же не просто так. Мы сразу вышли на мировой уровень. Все зависит от тех людей, с которыми ты работаешь. Дмитрий Самаренкин, президент «Динамо», Асгат Сафаров министр внутренних дел, даже президент республики Рустам Минниханов помогали. Наверное поэтому так все быстро получилось. Не было никаких проволочек и разглагольствований, все было четко выстроено. Каждый делал то, что должен был делать для того, чтобы выйти на высший уровень.
«Деньги просто так не дают»
- Про вас говорят, где Янко, там деньги. Какие, на ваш взгляд, составляющие успеха?
- Во всех командах, где я работал, мне сразу говорили: денег нет. Начиная с «Водника», куда я приехал из Финляндии, где мне об этом сказал президент клуба Борис Скрынник. А мы в первый же год стали чемпионами России! А потом и деньги нашлись. Я знаю только одно. Деньги просто так не дают. Они даются под конкретную работу, под конкретного человека. Если ты покажешь, что что-то умеешь — все найдется, и деньги в том числе.
- Ваш богатый опыт - пятикратный чемпион СССР, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, - сильно вам помогают в тренерской и менеджерской работе?
- Наша профессия изначально подразумевает — если ты сегодня выиграл, это не значит, что и дальше у тебя все будет хорошо. А для этого нужны знания, без них, без общения с людьми умнее тебя, обладающие большими знаниями, чем у тебя, очень трудно двигаться вперед. Правильно применить эти данные — это божий дар.
- Вы четыре года работали в финском «Вейтеря», делали его серебряным и бронзовым призером чемпионата. Памятуя о национальных особенностях наших соседей, были у вас в команде «нарушения режима»?
- Иногда бывало, расслаблялись ребята. Но таким образом, что не опускались до определенного уровня — внутренняя культура не позволяет. К тому же в понедельник нужно на работу. Там же полупрофессиональный спорт — хоккей это хороший заработок. Работает человек в магазине или банке, условно до 15:00, а потом он идет на тренировку. Никому не хочется терять такой приработок. По кругу они зарабатывают никак не меньше наших профи, а то и больше. Еще и работу клуб обеспечивает.
- В той же Финляндии хоккей с мячом может конкурировать с хоккеем канадским или футболом?
- Нет, конечно. На моих глазах Борис Майоров, Владимир Юрзинов, Василий Тихонов сильно способствовали прогрессу финского хоккея. А футбол там не очень, только в последнее время поднялся уровень. И на первом месте по популярности там канадский хоккей и, конечно, лыжи. Как и везде в Скандинавии, там просто боги тренеры.
«Хоккей уходит под крышу»
- Крытые катки для русского хоккея, которые появились у нас в этом веке, способствуют развитию этого вида спорта?
- Конечно! Мы должны думать в первую очередь о зрителях, комфортно им или нет. Вот хожу я на матчи «Ак Барса» в «Татнефть Арену», приятно посмотреть. Это целое мероприятие. Люди приходят семьями отдохнуть, а там работают магазины, ларьки, то да се. Еще и сам хоккей. Это совершенно другая культура! Сейчас на улице народ не общается. Все уходит под крышу. Посмотрите, как выигрывает новый футбольный крытый стадион в Санкт-Петербурге, люди приходят, снимают пальто и наслаждаются игрой. Конечно, в мороз в наш хоккей лучше играть под крышей.
Обидно, что Татарстан в этом плане проигрывает Ульяновску, где есть крытый каток для русского хоккея. Это ведь универсальное сооружение. Возьмем Дербышки, это же целый район с полдюжиной школ. Столько детей. Что значит для Казани и республики перекрыть стадион «Ракета»? Это всего полгода работы.
Еще девять лет назад, когда я работал в Казани был предметный разговор о таком крытом катке. Беседовали в кулуарах с Миннихановым, и он сказал мне, что даст денег на это строительство, половину от республики, половину от Виталия Мутко – тогдашнего министра спорта России. Я думал, что обо всем договорились, но оказалось что нет. Мне тогда пришлось уйти — спонсоры поменялись, команда покатилась, к сожалению, все ниже и ниже, что не делает ей чести. Нынешняя команда не гордость республики, что непривычно для спортивной столицы страны. Поэтому своей первоочередной задачей я считаю возвращение казанского клуба в элиту хоккея с мячом. Что подразумевает и строительство крытого катка, и проведение международных соревнований — вот это будет уровень Казани и Татарстана. Все остальное не про нас. Будем работать в этом направлении.
- И как вам представляются ближайшие перспективы «Ак Барс-Динамо»?
- Могу сказать, что Михаил Пашкин, пришедший на пост главного тренера команды, очень хорошо работает, делает все возможное. Несмотря на свою молодость, успел сделать «Енисей» чемпионом России, неплохо поработал в Швеции. Он молодец. Благодаря его умению и опыту, команда постепенно приходит в себя. Но физическое состояние команды не позволяет мне говорить о ее готовности к серьезным результатам в этом сезоне. Думаю, что все придется отложить на следующий год. На мой взгляд, и высшее руководство республики не заинтересовано в топтании команды на месте. А уже весной мы увидим новое лицо команды, и «Ак Барс-Динамо» вернется в число лучших команд России.
- Не могу не спросить про судейство в русском хоккее, это проблема реальная или надуманная тема?
- Прошлое поколение судей ушло. Надо быть слепым, чтобы не увидеть прогресса молодых судей за последние пять лет и не видеть изменения к лучшему. Много молодежи. Ребята прогрессируют. Другое дело, кто и как понимает хоккей. А это технически сложная игра. Абсолютно точно, что судейство явно стало другим. Изменения в лучшую сторону просто очевидны, кто утверждает обратное — либо слепой, либо умышленно говорит неправду.
- На ваш взгляд, возможное сотрудничество российских и шведских тренеров, обмен опытом, способствовало бы прогрессу хоккея с мячом?
- Конечно. Надо срочно возвращаться к ежегодным конференциям, обмену опытом. Но пандемия мешает, даже чемпионаты мира не проводятся. Дай бог, что все проблемы закончатся и все вернется на круги своя. Тогда все начнется.