Владимир Янко: «Если все время выигрываешь, то за что тебя любить?»

Самый побеждающий тренер в истории российского хоккея с мячом Владимир Янко в интервью ИА «Татар-информ» рассказал о причинах своего возвращения в Казань в качестве спортивного директора «Ак Барс-Динамо». Также он рассказал о составляющих успеха своей работы, оценил перспективы казанского клуба и высказался о судействе в российском бенди.

Рустам Минниханов и Владимир Янко на церемонии чествования членов клуба «Динамо-Казань» — чемпионов России по хоккею с мячом сезона 2010-2011 годов

Фото: tatarstan.ru

«Про меня пусть лучше говорят другие»

- Владимир Владимирович, у вас весьма неоднозначная репутация. Например в «Википедии» про вас написано: «Известен своей хитростью и изобретательностью: способен в любой невыгодной для себя ситуации ловко найти причину неудачи (лед, погода, судейство, усталость)». А что вы сами про себя можете сказать?

- Про меня пусть лучше говорят другие (смеется). Сам про себя могу сказать, что спокойно работаю больше 50 лет и выигрываю. Всегда настроен только на работу и на позитив, все остальное меня не волнует. Меня интересуют только те ребята, с которым я работаю сегодня. Понятно, что когда работал в сборной России, круг моих обязанностей был намного шире. А сейчас я тренирую, точнее помогаю тренировать одному молодому талантливому человеку. Насколько это мне удается, достаточно заглянуть в турнирные таблицы последних лет и станет ясно. Это закон нашей профессии — надо думать о своих ребятах и как сделать их мастерами высокого класса. Конечно, у каждого есть свое мнение, свое я никому навязывать не собираюсь, и я не намерен быть хорошим для кого-то, это бессмысленно быть хорошим для всех. Никому в мире это не удавалось, тем более в нашей профессии это невозможно. Если все время выигрываешь, то за что тебя любить?

- Как считаете, популярность русского хоккея падает?

- Об этом лучше спросить у руководства Госкомспорта. Интересно, как они ответят на этот вопрос. С одной стороны, президент страны Владимир Путин называет наш вид спорта замечательным и предлагает его поддерживать. Все кричат, да, да, да. А потом все вдруг начинают говорить, что наш вид спорта не олимпийский. Причем здесь это? Меня эти слова всегда раздражают. Дело не в олимпийском статусе, мы сами приклеиваем все эти ярлыки.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством ФХМР и чемпионами мира-2016 — игроками мужской национальной сборной страны Фото: kremlin.ru

Ну приклеили к хоккею на траве, что это олимпийский вид спорта. Но он же чужд русскому человеку, не приживается у нас. В чемпионате России играют всего пять команд. Ну не ходит народ на этот вид спорта. Я не против хоккея на траве, но получается, что с ярлыком олимпийского вида спорта можно двигаться как угодно по спортивным коридорам власти. Если у тебя нет такого лейбла, то все становится совсем по-другому. Почему? Вот этот вопрос нужно задать большим чиновникам из Министерства спорта. А президент страны принимает у себя сборную команду России, президента федерации, говорит о необходимости поддержать русский хоккей. Вот так у нас бывает иногда.

«Именно любовь к футболу меня толкнула в русский хоккей»

- За 56 лет в русском хоккее у вас не было сомнений, что надо было играть в футбол, про который вы не раз говорили: «Футбол и хоккей с мячом один и тот же вид спорта»?

- Нет. В футболе нужно обладать особым талантом и здоровьем, которого у меня в принципе столько не было. Но именно любовь к футболу меня толкнула в русский хоккей, поскольку это в принципе один вид спорта. Хотя у меня и в хоккее с шайбой получалось неплохо. Но тактика, поле, принятие решений в хоккей с мячом мне более близки. И комбинационный стиль игры в футболе.

Который я воочию увидел в 1960 году на матче «Торпедо» (Москва) — ЦСКА (Москва). То «Торпедо» запомнилось мне на всю жизнь своей замечательной игрой под руководством великого тренера Виктора Маслова. Это была фантастика. Во всех своих командах я всегда пытался привить ребятам чувство, понимание комбинационной игры. И главное, очень важно всегда нужно думать, нравится людям твоя игра или нет — потому что мы всегда играем для зрителя.

«Всегда нужно думать, нравится людям твоя игра или нет — потому что мы всегда играем для зрителя» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

- Сильно отличается профессия тренера от роли спортивного директора, кем вы в последние годы работаете?

- Не думаю, что очень сильно. Все зависит от того, как твои высшие руководители использую твои возможности. А так, как отвечаешь за свою работы, так и работаешь. Только здесь еще хочется, чтобы тренер, с которым ты работаешь, стал наставником сборной России, достиг в своей профессии высших результатов. Тут более расширенный кругозор нужен, нельзя замыкаться только на команде.

- Вы уникальный тренер, сделавший чемпионами СССР/России четыре разные команды: «Енисей» (Красноярск), «Водник» (Архангельск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань). Где было проще, а где сложнее добиться высшего результата?

- Возьмем «Енисей», я был мальчишкой в 37 лет, только-только коньки повесил, а тут восьмикратный чемпион страны. И директор завода, содержавший команду, очень захотел сделать команду десятикратным чемпионом СССР. А команда уже исчерпала свой лимит возможностей. И еще сборная команда Советского Союза была у меня, в ней играло восемь человек из «Енисея», еще Кубок мира. Вот и думайте, как легко мне было, стать в девятый и десятый раз чемпионами страны.

Или возьмем казанское «Динамо». Нужно было сформировать команду. Представляете, как мне должно было доверять местное руководство, когда я говорил, что нужно сделать вот так и так. И люди шли мне на встречу. И делали. И как команда играла! И сразу получилось — чемпионы страны, Кубок России, Кубок мира. Это же не просто так. Мы сразу вышли на мировой уровень. Все зависит от тех людей, с которыми ты работаешь. Дмитрий Самаренкин, президент «Динамо», Асгат Сафаров министр внутренних дел, даже президент республики Рустам Минниханов помогали. Наверное поэтому так все быстро получилось. Не было никаких проволочек и разглагольствований, все было четко выстроено. Каждый делал то, что должен был делать для того, чтобы выйти на высший уровень.

«Деньги просто так не дают»

- Про вас говорят, где Янко, там деньги. Какие, на ваш взгляд, составляющие успеха?

«Деньги просто так не дают. Они даются под конкретную работу, под конкретного человека. Если ты покажешь, что что-то умеешь — все найдется, и деньги в том числе» Фото: пресс-служба Федерации хоккея с мячом России

- Во всех командах, где я работал, мне сразу говорили: денег нет. Начиная с «Водника», куда я приехал из Финляндии, где мне об этом сказал президент клуба Борис Скрынник. А мы в первый же год стали чемпионами России! А потом и деньги нашлись. Я знаю только одно. Деньги просто так не дают. Они даются под конкретную работу, под конкретного человека. Если ты покажешь, что что-то умеешь — все найдется, и деньги в том числе.

- Ваш богатый опыт - пятикратный чемпион СССР, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, - сильно вам помогают в тренерской и менеджерской работе?

- Наша профессия изначально подразумевает — если ты сегодня выиграл, это не значит, что и дальше у тебя все будет хорошо. А для этого нужны знания, без них, без общения с людьми умнее тебя, обладающие большими знаниями, чем у тебя, очень трудно двигаться вперед. Правильно применить эти данные — это божий дар.

- Вы четыре года работали в финском «Вейтеря», делали его серебряным и бронзовым призером чемпионата. Памятуя о национальных особенностях наших соседей, были у вас в команде «нарушения режима»?

- Иногда бывало, расслаблялись ребята. Но таким образом, что не опускались до определенного уровня — внутренняя культура не позволяет. К тому же в понедельник нужно на работу. Там же полупрофессиональный спорт — хоккей это хороший заработок. Работает человек в магазине или банке, условно до 15:00, а потом он идет на тренировку. Никому не хочется терять такой приработок. По кругу они зарабатывают никак не меньше наших профи, а то и больше. Еще и работу клуб обеспечивает.

- В той же Финляндии хоккей с мячом может конкурировать с хоккеем канадским или футболом?

- Нет, конечно. На моих глазах Борис Майоров, Владимир Юрзинов, Василий Тихонов сильно способствовали прогрессу финского хоккея. А футбол там не очень, только в последнее время поднялся уровень. И на первом месте по популярности там канадский хоккей и, конечно, лыжи. Как и везде в Скандинавии, там просто боги тренеры.

«Хоккей уходит под крышу»

- Крытые катки для русского хоккея, которые появились у нас в этом веке, способствуют развитию этого вида спорта?

- Конечно! Мы должны думать в первую очередь о зрителях, комфортно им или нет. Вот хожу я на матчи «Ак Барса» в «Татнефть Арену», приятно посмотреть. Это целое мероприятие. Люди приходят семьями отдохнуть, а там работают магазины, ларьки, то да се. Еще и сам хоккей. Это совершенно другая культура! Сейчас на улице народ не общается. Все уходит под крышу. Посмотрите, как выигрывает новый футбольный крытый стадион в Санкт-Петербурге, люди приходят, снимают пальто и наслаждаются игрой. Конечно, в мороз в наш хоккей лучше играть под крышей.

«Своей первоочередной задачей я считаю возвращение казанского клуба в элиту хоккея с мячом» Фото: tatarstan.ru

Обидно, что Татарстан в этом плане проигрывает Ульяновску, где есть крытый каток для русского хоккея. Это ведь универсальное сооружение. Возьмем Дербышки, это же целый район с полдюжиной школ. Столько детей. Что значит для Казани и республики перекрыть стадион «Ракета»? Это всего полгода работы.

Еще девять лет назад, когда я работал в Казани был предметный разговор о таком крытом катке. Беседовали в кулуарах с Миннихановым, и он сказал мне, что даст денег на это строительство, половину от республики, половину от Виталия Мутко – тогдашнего министра спорта России. Я думал, что обо всем договорились, но оказалось что нет. Мне тогда пришлось уйти — спонсоры поменялись, команда покатилась, к сожалению, все ниже и ниже, что не делает ей чести. Нынешняя команда не гордость республики, что непривычно для спортивной столицы страны. Поэтому своей первоочередной задачей я считаю возвращение казанского клуба в элиту хоккея с мячом. Что подразумевает и строительство крытого катка, и проведение международных соревнований — вот это будет уровень Казани и Татарстана. Все остальное не про нас. Будем работать в этом направлении.

- И как вам представляются ближайшие перспективы «Ак Барс-Динамо»?

- Могу сказать, что Михаил Пашкин, пришедший на пост главного тренера команды, очень хорошо работает, делает все возможное. Несмотря на свою молодость, успел сделать «Енисей» чемпионом России, неплохо поработал в Швеции. Он молодец. Благодаря его умению и опыту, команда постепенно приходит в себя. Но физическое состояние команды не позволяет мне говорить о ее готовности к серьезным результатам в этом сезоне. Думаю, что все придется отложить на следующий год. На мой взгляд, и высшее руководство республики не заинтересовано в топтании команды на месте. А уже весной мы увидим новое лицо команды, и «Ак Барс-Динамо» вернется в число лучших команд России.

«Михаил Пашкин, пришедший на пост главного тренера команды, очень хорошо работает, делает все возможное» Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс-Динамо»

- Не могу не спросить про судейство в русском хоккее, это проблема реальная или надуманная тема?

- Прошлое поколение судей ушло. Надо быть слепым, чтобы не увидеть прогресса молодых судей за последние пять лет и не видеть изменения к лучшему. Много молодежи. Ребята прогрессируют. Другое дело, кто и как понимает хоккей. А это технически сложная игра. Абсолютно точно, что судейство явно стало другим. Изменения в лучшую сторону просто очевидны, кто утверждает обратное — либо слепой, либо умышленно говорит неправду.

- На ваш взгляд, возможное сотрудничество российских и шведских тренеров, обмен опытом, способствовало бы прогрессу хоккея с мячом?

- Конечно. Надо срочно возвращаться к ежегодным конференциям, обмену опытом. Но пандемия мешает, даже чемпионаты мира не проводятся. Дай бог, что все проблемы закончатся и все вернется на круги своя. Тогда все начнется.