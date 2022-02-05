Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Виктор Бутурлин

На 76-м году скончался режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин. Об этом сообщаила пресс-служба киностудии «Ленфильм».

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с „Ленфильмом“», — отмечается в сообщении.

Дебютировал с фильмом «Прозрачное солнце осени» по рассказу Юрия Трифонова. Его первой работой на «Ленфильме» стала картина «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко, которого тоже не стало несколькими днями ранее.

«По телевидению с успехом идут его сериалы „Время любить“, „Алька“, „Жить сначала“, „Дилер“. Среди последних работ режиссера — документальная картина „Одна на всех“ о Великой Отечественной войне», — рассказали на киностудии.

Бутурлин прославился в 1990–2000 годах, когда на экраны вышли детективные сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». За последнюю из них в 2004 году он удостоился премии «ТЭФИ». В том же году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.