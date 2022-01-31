Режиссер Виктор Мережко умер в 84 года

Скончался народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев свыше 50 фильмов Виктор Мережко. Ему было 84 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

«Да, это так», — подтвердили информацию в организации.

Виктор Мережко родился в 1937 году в Ростовской области. Являлся выпускником сценарного факультета ВГИК по специальности «кинодраматург». Еще во время учебы по его сценарию на «Мосфильме» была снята короткометражка «Зареченские женихи» (1967), а после еще несколько — «Кто умрет сегодня» (1967) и «Слепой дождь» (1968).

В полнометражном кино он попробовал себя в 1971 году, когда на экран вышла картина «Тигры на льду». В общей сложности по его сценариям увидели свет свыше 50 фильмов, в том числе такие картины, как «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя — уходи», ряд сериалов и мультипликационных фильмов. В качестве режиссера выступил в сериалах «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Объявлены в розыск» (2008), «Сонька: продолжение легенды» (2010) и других. Также Мережко снялся в нескольких фильмах.

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