Умер режиссер Глеб Панфилов

Скончался режиссер Глеб Панфилов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Ленком Марка Варшавера.

«Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов», — заявил он.

Панфилову было 89 лет. О времени и дате прощания с ним станет известно позднее.

Напомним, что 11 мая режиссер попал в институт Склифосовского с инсультом, а позднее у него развилась пневмония. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Супругой режиссера была народная артистка СССР Инна Чурикова. Они поженились в 1970 году во время съемок фильма Панфилова «Начало» и прожили в браке более 50 лет. Напомним, что Чуриковой не стало в январе этого года.

Панфилов известен как режиссер и сценарист картин «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать» и многих других.