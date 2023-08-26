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Умер режиссер Глеб Панфилов
Скончался режиссер Глеб Панфилов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Ленком Марка Варшавера.
«Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов», — заявил он.
Панфилову было 89 лет. О времени и дате прощания с ним станет известно позднее.
Напомним, что 11 мая режиссер попал в институт Склифосовского с инсультом, а позднее у него развилась пневмония. Медики оценивали его состояние как тяжелое.
Супругой режиссера была народная артистка СССР Инна Чурикова. Они поженились в 1970 году во время съемок фильма Панфилова «Начало» и прожили в браке более 50 лет. Напомним, что Чуриковой не стало в январе этого года.
Панфилов известен как режиссер и сценарист картин «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать» и многих других.
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