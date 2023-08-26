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Культура 26 августа 2023 22:06

Умер режиссер Глеб Панфилов

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Скончался режиссер Глеб Панфилов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Ленком Марка Варшавера.

«Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов», — заявил он.

Панфилову было 89 лет. О времени и дате прощания с ним станет известно позднее.

Напомним, что 11 мая режиссер попал в институт Склифосовского с инсультом, а позднее у него развилась пневмония. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Супругой режиссера была народная артистка СССР Инна Чурикова. Они поженились в 1970 году во время съемок фильма Панфилова «Начало» и прожили в браке более 50 лет. Напомним, что Чуриковой не стало в январе этого года.

Панфилов известен как режиссер и сценарист картин «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать» и многих других.

#умер #режиссер
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