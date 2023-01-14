На 80-м году жизни скончалась актриса Инна Чурикова

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Умерла народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова. Об этом сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, передает ТАСС.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — пояснил собеседник агентства.

Upd. (15.37): Прощание с артисткой состоится на сцене театре «Ленком» во вторник, 17 января, уточнил РИА Новости Варшавер.

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», — добавил он.

Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в городе Белебей Башкирской АССР. С 15 лет участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, окончила Театральное училище имени Щукина и Высшее театральное училище имени Щепкина.

С 1965 год была актрисой Московского театра юного зрителя, с 1968-го работала по договорам, с 1975-го служила в театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком») в Москве.

Первую роль в кино сыграла еще студенткой, снявшись в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В дальнейшем играла во многих картинах, включая работы, созданные ее мужем, кинорежиссером Глебом Панфиловым.

В частности, Чурикова снималась в таких фильмах, как «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «В круге первом». Ее последняя работа в кино — роль Старицы в фильме «Иван Денисович» 2020 года.

Заслуженная артистка РСФСР (1977), заслуженная артистка СССР (1985), народная артистка СССР (1991). Член Российской академии кинематографических искусств «Ника». Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней и офицер французского Ордена искусств и литературы.

Обладатель приза «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля (1984) и двух призов фестиваля «Кинотавр» (оба — 1994). Лауреат кинопремий «Ника» (1992, 2004, 2013, 2016) и «Золотой орел» (2004 и 2007).