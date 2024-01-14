В возрасте 76 лет умер поэт Лев Рубинштейн, которого несколько дней назад сбила машина. Об этом в соцсетях написала его дочь.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», – говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу в СМИ уже появлялись сообщения о смерти литератора, однако его дочь Мария опровергла их.