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Культура 14 января 2024 10:47

Умер поэт Лев Рубинштейн

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В возрасте 76 лет умер поэт Лев Рубинштейн, которого несколько дней назад сбила машина. Об этом в соцсетях написала его дочь.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», – говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу в СМИ уже появлялись сообщения о смерти литератора, однако его дочь Мария опровергла их.

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