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Умер поэт Лев Рубинштейн
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В возрасте 76 лет умер поэт Лев Рубинштейн, которого несколько дней назад сбила машина. Об этом в соцсетях написала его дочь.
«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», – говорится в сообщении.
Напомним, что в пятницу в СМИ уже появлялись сообщения о смерти литератора, однако его дочь Мария опровергла их.
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