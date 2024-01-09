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Происшествия 9 января 2024 08:19

Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина

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В Москве автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна. Об этом сообщают его знакомые, передает РИА Новости.

Отмечается, что Рубинштейн находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По данным агентства, Льву Рубинштейну сделали операцию.

Рубинштейну 76 лет. Поэт родился в 1947 году в Москве и стал выпускником филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Рубинштейн начал свой литературный путь в 1960-х годах, и в течение десятилетия стал одним из основоположников московского концептуализма.
#поэты
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