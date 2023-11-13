Умер один из создателей сериалов «Звездный путь» и «Детективное агентство „Лунный свет“»

На 96-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался американский режиссер и продюсер, создатель пилотных эпизодов многих сериалов, в том числе — «Детективного агентства „Лунный свет“», Роберт Батлер. Об этом сообщает издание Vanity.

Газета Los Angeles Times со ссылкой на родных кинематографиста отмечает, что он скончался еще 3 ноября. Дополнительных сведений о причинах его смерти нет.

Роберт Батлер родился 16 ноября 1927 года в Голливуде. В конце Второй мировой войны служил в армейском оркестре, а затем окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по специальности «английский язык». Карьеру начал помощником режиссера, его первой самостоятельной работой стал эпизод сериала «Хеннеси», снятый в 1959 году.

За десятилетия работы кинематографист снял пилотные эпизоды множества сериалов, среди которых — «Звездный путь: Оригинальный сериал» (1965), «Бэтмен» (1966), «Печальный рыцарь» (1973), «Блюз Хилл-стрит» (1981), «Ремингтон Стил» (1982), «Детективное агентство „Лунный свет“» (1985), «Сестры» (1991) и «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» (1993).

Трижды Батлер становился лауреатом премии «Эмми»: в 1973 и 1981 годах — за лучшую режиссуру драматического сериала (за первые эпизоды «Печального рыцаря» и «Блюза Хилл-стрит» соответственно), а в 1974-м — как «Режиссер года». В феврале 2015 года он был удостоен премии Гильдии режиссеров Америки — за выдающуюся режиссуру драматического сериала.

«Немногие режиссеры изменили облик телевидения так сильно, как это сделал Боб — его влияние на медиа поистине неизмеримо, и эта потеря для нашей гильдии глубоко ощущается», — подчеркнула в своем заявлении президент Гильдии режиссеров Америки Лесли Линка Глаттер.

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