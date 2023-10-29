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Умер известный по сериалу «Друзья» актер Мэттью Перри
На 55-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе скончался известный по культовому сериалу 1990-х годов «Друзья» американский актер и сценарист Мэттью Перри. Об этом сообщает издание TMZ.
По информации портала, тело артиста обнаружил его помощник. Вызванные им врачи констатировали смерть Перри.
Источники издания рассказали, что актера нашли в джакузи и что рядом не было обнаружено никаких наркотиков (ранее Перри неоднократно лечился от наркотической зависимости). Отсутствуют и какие-либо признаки насильственной смерти.
Мэтью Перри родился 19 августа 1969 года. Славу ему принесла роль Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год. Поспособствовали его популярности и фильмы «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000) и «Папе снова 17» (2009).
Не считая специального выпуска «Друзья: Воссоединение», вышедшего в 2021 году, последней работой Перри стало участие в мини-сериале 2017 года «Клан Кеннеди: После Камелота». В 2022 году он выпустил автобиографическую книгу, посвященную съемкам прославившего его сериала.
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