Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

На 71-м году скончался Юрий Борзов — один из основателей группы «Машина времени». Об этом со ссылкой на музыканта Андрея Макаревича* сообщает РИА Новости.

«Да, к сожалению, это так», — подтвердил музыкант.

По словам собеседника агентства, у Борзова была диагностирована онкология.

Группа «Машина времени» была образована в 1969 году. Помимо Андрея Макаревича* и Юрия Борзова, в нее входили Александр Иванов, Сергей Кавагоэ, Игорь Мазаев и Павел Рубен. Идея названия будущего коллектива принадлежала Борзову, он выступал в качестве барабанщика.

Ранее «Татар-информ» сообщил о смерти экс-участника «Машины времени» и «Землян» Юрия Ильченко.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.