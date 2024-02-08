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Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов
На 71-м году скончался Юрий Борзов — один из основателей группы «Машина времени». Об этом со ссылкой на музыканта Андрея Макаревича* сообщает РИА Новости.
«Да, к сожалению, это так», — подтвердил музыкант.
По словам собеседника агентства, у Борзова была диагностирована онкология.
Группа «Машина времени» была образована в 1969 году. Помимо Андрея Макаревича* и Юрия Борзова, в нее входили Александр Иванов, Сергей Кавагоэ, Игорь Мазаев и Павел Рубен. Идея названия будущего коллектива принадлежала Борзову, он выступал в качестве барабанщика.
Ранее «Татар-информ» сообщил о смерти экс-участника «Машины времени» и «Землян» Юрия Ильченко.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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