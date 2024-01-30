Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умер экс-участник групп «Земляне» и «Машина времени» Ильченко
Скончался музыкант Юрий Ильченко, в разные годы бывший участниками рок-групп «Земляне и «Машина времени». Также он был солистом группы «Мифы», в официальной группе которой опубликована информация о смерти.
Ильченко было 72 года. Он родился в 1951 году в Ростове-на-Дону, в детстве с семьей переехал в Ленинград. Являлся одним из создателей первого в СССР самиздатовского рок-журнала «Рокси».
«Юрий Ильченко... Талантище... Скорбим», — отмечается в сообщении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»