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Культура 30 января 2024 21:43

Умер экс-участник групп «Земляне» и «Машина времени» Ильченко

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Скончался музыкант Юрий Ильченко, в разные годы бывший участниками рок-групп «Земляне и «Машина времени». Также он был солистом группы «Мифы», в официальной группе которой опубликована информация о смерти.

Ильченко было 72 года. Он родился в 1951 году в Ростове-на-Дону, в детстве с семьей переехал в Ленинград. Являлся одним из создателей первого в СССР самиздатовского рок-журнала «Рокси».

«Юрий Ильченко... Талантище... Скорбим», — отмечается в сообщении.

#умер #музыкант
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