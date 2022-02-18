Умер народный артист России Борис Невзоров

Скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Невзоров. Причиной смерти стал коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть, Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса», — сказала она изданию.

Прощание с актером, по словам Михайловой, пройдет в Малом театре, где работал Невзоров. Дата прощания и похорон пока не сообщается.

Борис Георгиевич Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. Детство и юность провел в Астрахани, где впоследствии недолгое время работал в городском ТЮЗе. Проучился два курса в училище им. Щепкина. В 1975 году окончил школу-студию МХАТ. Играл в Московском Новом драматическом театре, театре им. Моссовета, московском драматическом театре им. Станиславского. С 2005 года и до самой смерти служил в Малом театре. Преподавал в ГИТИСе.

Невзоров известен по многочисленным ролям в театре и кино.

Сегодня также стало известно о том, что от коронавируса в возрасте 89 лет скончался известный советский и российский актер Геннадий Юхтин.