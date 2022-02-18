Актер Геннадий Юхтин скончался от коронавируса

Известный советский и российский актер Геннадий Юхтин скончался в возрасте 89 лет от коронавируса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов РФ.

Юхтин был госпитализирован в одну из столичных клиник с диагнозом «коронавирус» в начале февраля. Его выписали домой после некоторой стабилизации состояния по просьбе самого актера. Однако 15 февраля его самочувствие ухудшилось и Юхтина снова положили в больницу.

Сегодня ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов: «Геннадий Юхтин умер».

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. В десять лет после смерти родителей остался сиротой, воспитывался в детдоме.

Окончил ВГИК, служил в Театре-студии киноактера. Известен по работам в таких отечественных фильмах, как «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» и других.

Имеет звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РФ.