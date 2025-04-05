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Общество 5 апреля 2025 18:59

Умер кот из Дагестана, проживший более семи лет на могиле хозяина

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Умер кот из Дагестана, проживший более семи лет на могиле хозяина
Фото: t.me/usatypolosaty

Скончался кот из Махачкалы, который более семи лет прожил на могиле хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал некоммерческой организации помощи животным «Усатый-Полосатый».

Прах кота, которого прозвали Хатико по имени ставшего символом верности и преданности японского пса, «будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина».

Как сообщал ранее «Татар-информ», кот после смерти хозяина регулярно убегал на его могилу. Но жизнь на улице сказалась на здоровье животного: развилась пневмония, сгнило от влаги ухо, испортились зубы и печень.

Местные жители передали кота ветеринарам. Его лечили в ветклиниках Махачкалы и Санкт-Петербурга, но безуспешно.

Вместе с тем, как заметили в организации помощи животным, Хатико «смог почувствовать любовь и заботу <...> и прожил еще почти два месяца жизнью обычного домашнего котика».

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#кот #домашние животные
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