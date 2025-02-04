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Общество 4 февраля 2025 13:05

В Дагестане кот более семи лет живет на могиле хозяина

В Дагестане кот после смерти хозяина более семи лет живет на его могиле. Его пытались приютить, но он всё равно убегал на кладбище, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Местные жители прозвали кота Хатико по имени ставшего символом верности и преданности японского пса и начали приносить еду тяжело переживающему потерю хозяина питомцу.

Однако жизнь на улице сказалась на здоровье кота: у него развилась пневмония, сгнило от влаги ухо, испортились зубы и печень. Тогда местные жители доставили его ветеринарам.

Сейчас кота лечат в ветклинике Махачкалы, но вскоре его должны отправить в Санкт-Петербург. Пока его поместили в кислородную камеру — без нее он задыхается.

Когда питомцу станет получше, его передадут новым хозяевам, которые согласились за ним ухаживать. «На могилу к хозяину он уже вряд ли когда-то вернется», — отмечает канал.

#кот #домашние животные
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