В Дагестане кот более семи лет живет на могиле хозяина
В Дагестане кот после смерти хозяина более семи лет живет на его могиле. Его пытались приютить, но он всё равно убегал на кладбище, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Местные жители прозвали кота Хатико по имени ставшего символом верности и преданности японского пса и начали приносить еду тяжело переживающему потерю хозяина питомцу.
Однако жизнь на улице сказалась на здоровье кота: у него развилась пневмония, сгнило от влаги ухо, испортились зубы и печень. Тогда местные жители доставили его ветеринарам.
Сейчас кота лечат в ветклинике Махачкалы, но вскоре его должны отправить в Санкт-Петербург. Пока его поместили в кислородную камеру — без нее он задыхается.
Когда питомцу станет получше, его передадут новым хозяевам, которые согласились за ним ухаживать. «На могилу к хозяину он уже вряд ли когда-то вернется», — отмечает канал.