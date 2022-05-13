Умер известный татарстанский художник и дизайнер Владимир Нестеренко

В возрасте 75 лет скончался выдающийся казанский художник и дизайнер, заслуженный деятель искусств РТ Владимир Нестеренко. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Прощание с живописцем состоится завтра, 14 мая, в 10.00 по адресу: ул. Кави Наджми, д. 26а. В этот же день, в 11.00, его похоронят на Арском кладбище.

Владимир Александрович Нестеренко родился 2 февраля 1947 года в Казани. В 1967 году окончил театральное отделение Казанского художественного училища, а в 1974-м — Московское высшее художественно-промышленное училище по специальности «проектирование мебели». С 1982 года стал членом Союза художников России.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Владимир Нестеренко много занимался книжной иллюстрацией и созданием театральных декораций — в частности, это работы по пьесе Питера Устинова «На полпути к вершине» и роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Художника также создавал портреты («Портрет жены», «Одиночество», «Портрет Курамшина») и произведения в духе концептуализма («Посвящение Тарковскому», «Проект Старо-Татарской слободы», «Шахматы»). В его творчестве прослеживаются влияния абстракционизма, конструктивизма, гиперреализма, поп-арта и других направлений искусства XX века.

В составе творческого объединения РТ «Группа 17» Нестеренко участвовал в создании интерьеров ресторана «Казань», пивного бара «Бегемот», кафе «Перекресток», гостиницы «Татарстан», санатория «Васильево», а также в реализации художественных проектов в ряде музеев республики.

Последняя выставка художника, приуроченная к его 75-летию, проходила этой зимой в Национальной художественной галерее «Хазинэ» — филиале ГМИИ РТ.