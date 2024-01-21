Умер известный по сериалам «Склифосовский» и «Чикатило» актер Алексей Сдобнов

Фото: vk.com/producerbocharova

На 58-м году жизни скончался киноактер Алексей Сдобнов. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказала продюсер Наталия Бочарова.

Артист умер еще 13 января, однако СМИ обратили внимание на публикацию о его смерти только сейчас. «Мы потеряли еще одного хорошего актера <…> Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине, сейчас выясняют причины», — сообщила кинематографист.

Прощание со Сдобновым состоялось 16 января в подмосковных Люберцах. Его бывшая жена Виктория Маргелова в беседе с «Пятым каналом» предположила, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Артист скрывал проблемы со здоровьем, уточнила она.

Алексей Сдобнов родился 15 августа 1966 года. Окончил Московский государственный институт культуры. На его счету 42 работы в фильмах и сериалах, среди которых — «След» (2018), «Склифосовский» (2020), «Кольская сверхглубокая» (2020), «Всё как у людей» (2021), «Чикатило» (2022). В производстве находится картина «Тайные мечты Алисы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что умер известный по «ДМБ» и «Бою с тенью» актер Виталий Вашедский.