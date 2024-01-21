Умер известный по «ДМБ» и «Бою с тенью» актер Виталий Вашедский

Фото: пресс-служба Театра на Таганке

На 59-м году жизни скончался артист театра и кино Виталий Вашедский. Об этом сообщает пресс-служба Театра на Таганке, где служил актер.

Причины смерти артиста в пресс-службе театра не раскрывают. Отмечается, что о дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Виталий Евгеньевич Вашедский родился 19 октября 1965 года в городе Ступино Московской области. Окончил актерский факультет ГИТИСа имени А. В. Луначарского (1990) и режиссерский факультет ВГИК имени С. А. Герасимова (1998).

В разные годы сотрудничал с такими театрами, как «Всесоюзные творческие мастерские» (1988), «Сатирикон» (1989-1990), Театр комедии под руководством С. Н. Арцыбашева (1990), МХАТ имени А. П. Чехова (1990), «Арлекин» (1991-1992), МТЮЗ (1992-1993) и «Содружество актеров Таганки» (1994-1995). В 2000-м вернулся в «Содружество», которое в 2021-м воссоединилось с Театром на Таганке.

В Театре на Таганке Вашедский играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу», «Докторъ А. П. Чеховъ. Об-хо-хо-чешься!» и ряде других.

Как режиссер снял в 1995 году короткометражный фильм «Импровизация на тему» о детском музыкальном колледже подмосковного города Щербинка. Работа получила первую премию на фестивале Вальдорфских школ в Бремене в 1996-м.

С 1983 года активно снимался в кино. На его счету 95 работ в различных фильмах и сериалах, среди которых — «В тумане» (1992), «ДМБ» (2000), «Бой с тенью» (2004), «Охота на изюбря» (2005), «Савва Морозов» (2007), «Сделано в СССР» (2011), «След» (2011), «Фантом» (2017), «Вирус» (2019). В производстве находятся такие картины с его участием, как «По зову сердца» и «Остров Юрьева».