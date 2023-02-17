Умер бездомный пес Дружок, которого расстрелял догхантер в Казани

В казанской ветеринарной клинике умер бездомный пес Дружок, которого расстрелял догхантер. Об этом сообщили жители жилого комплекса на улице Рахлина, которые пытались спасти животное.

30 января местные жители узнали, что их любимый дворовой пес ранен - он волочил за собой задние лапы, его шерсть была в крови. В этот же день его отвезли в ветклинику. Как рассказали позже ветеринары, в собаку стреляли по меньшей мере шесть раз. Некоторые пули задели позвоночник животного.

Волонтеры собрали средства для обследования и лечения Дружка, однако все попытки спасти собаку оказались безуспешными.

По словам волонтеров, пес умер вчера на операционном столе. До этого состояние его было стабильным, но во время операции Дружку резко стало плохо.

«Был прогресс в лечении, у Дружка был хороший аппетит, поэтому для нас это все очень внезапно. Мы все шокированы. В ближайшее время его отнесут на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти», - поделилась жительница дома расположенного на улице Рахлина Юлия Липатова.

Женщина утверждает, что пес был не агрессивным и что стало причиной жестокой расправы над безобидной собакой – до сих пор не известно.

Жители обратились в полицию. Там выяснили, что стреляли из пневматического оружия. Поиски предполагаемого убийцы Дружка продолжаются.

«Есть предположения, кто это сделал. Этот человек живет в нашем жилом комплексе. Он стрелял через окно своей квартиры, об этом свидетельствуют записи с камер», - добавила Юлия.

Волонтеры надеются, что виновного в смерти Дружка привлекут к уголовной ответственности.