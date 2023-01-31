«Дружок теперь не сможет ходить»: казанцы об участившихся нападениях на бездомных псов

Накануне в Казани неизвестный расстрелял дворового пса, теперь животное останется инвалидом. Стрелявшего ищет полиция, ему грозит уголовная ответственность. Владелец приюта «Кот и пес» придумал, как сделать так, чтобы бродячие собаки были сыты и не пугали людей. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Неизвестный расстрелял дворового пса, теперь животное останется инвалидом Фото: соцсети

Дворового пса по кличке Дружок, который обычно встречал жителей улицы Рахлина в Казани радостным вилянием хвоста, накануне увидели волочащим за собой задние лапы. Следы крови на черной шерсти заметили не сразу и поначалу предположили, что его сбила машина. Паника и слезы – такой была первая реакция людей на изувеченное животное. Дружка быстро усадили в машину и отвезли в ближайшую ветклинику. Осмотр ветеринара сразу все прояснил – в теле пса нашли дробь. В него выстрелили шесть раз.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором четко видно, что в собаку стреляют.

В теле пса нашли дробь. В него выстрелили шесть раз Фото: соцсети

Прогноз ветеринара неблагоприятный

«Сегодня пса нужно вести на КТ в другую клинику, на это нужно 17 тысяч рублей. Обследование покажет, сможет ли собака ходить, но ветеринар уже сделал неблагоприятный прогноз – у пса задет спинной мозг. В любом случае понадобится дорогостоящая операция, чтобы спасти его», – рассказывает жительница одного из домов по улице Рахлина Юлия Липатова.

В любом случае понадобится дорогостоящая операция, чтобы спасти животное Фото: соцсети

По словам Юлии, Дружок жил на улице вместе со своим братом, которого люди прозвали Рыжиком. Собаки никогда и никому не причиняли никаких неприятностей, говорит она. Тем не менее нашелся тот, кто решил избавиться от животных.

«В общедомовом чате некоторые жильцы высказывали негатив по отношению к бездомным собакам, но после этого случая все сразу же замолчали, притихли. Соседи, которые живут здесь дольше, говорят, раньше такие случаи тоже были, кто-то стрелял в животных. Я сама лично видела разбросанный по снегу яд, который оставляет красные следы», – вспоминает она.

Вероятность того, что в доме живет догхантер, велика, считает Юлия. К тому же, судя по видео с камер видеонаблюдения, в Дружка стреляли из окон квартиры на нижних этажах.

«В соседнем ЖК в общедомовом чате один из жильцов написал, что сам стреляет по собакам, и самое ужасное – другие жители его поддержали», – возмущается женщина.

Сейчас неравнодушные жители дома взяли опеку над псом на себя. Они занимаются лечением животного, другие – поиском виновного. Люди написали заявление в полицию.

«В отдел полиции "Гвардейский" поступило сообщение о том, что на улице Натана Рахлина, 13 лежит травмированная собака. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские изучают видео с камер наблюдения и опрашивают очевидцев. Предположительно в собаку стреляли из пневматического оружия», – сообщил «Татар-информу» руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

Стрелявшего ищет полиция, ему грозит уголовная ответственность Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хотелось бы чувствовать себя безопасно в нашем собственном дворе»

Переживают жители улицы Рахлина не только за Дружка. Мысль о том, что кто-то живущий по соседству владеет оружием и свободно им пользуется, их настораживает.

«Мы хотим резонанса. Просто так это оставлять не собираемся. Безусловно, жалко собаку, но сама ситуация шокирует. Мы гуляем здесь с детьми, и хотелось бы чувствовать себя безопасно в нашем собственном дворе», – возмущается Юлия Липатова.

К сожалению, этот случай оказался не единственным. Днем ранее в поселке Куюки жертвой человеческой жестокости стал еще один пес, на этот раз домашний.

«Камеры видеонаблюдения записали, как эти нелюди забрались к нам во двор и испинали нашу собаку. Сейчас у нее раздроблена нога и отбиты внутренние органы. Теперь нам нужно где-то найти 40 тысяч, чтобы ее спасти», – рассказала хозяйка животного Алия.

Неделей ранее в Столбищах нашли пса с перерезанным горлом. Зооволонтеры отмечают, что в последнее время случаи нападения на бездомных собак в республике участились.

Мысль о том, что кто-то живущий по соседству владеет оружием и свободно им пользуется, настораживает жильцов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бродячих псов мало стерилизовать, их нужно кормить»

Следует напомнить, что за жестокое обращение с животными Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. И если в случае с домашним псом есть владельцы, способные подать в суд и добиться как минимум возмещения материального вреда, то Дружок попросту ничей. Добиваться суда нужно будет общественности. И именно на плечи волонтеров теперь, скорее всего, ляжет опека над этим псом. С большей долей вероятности Дружок будет всю жизнь волочить за собой задние лапы и жить на улице не сможет.

Руководитель приюта «Кот и пес» Альберт Галиев рассказывает, что уже несколько лет борется с проблемой безнадзорных животных, но ситуация, несмотря на весь комплекс мер от государства, с каждым годом становится только хуже. По его словам, программа по отлову, стерилизации и вакцинации исполняется из рук вон плохо.

«За пять лет существования такой же программы в Нижнем Новгороде количество собак там снизилось до числа, которое город способен контролировать. Там нет собачьих свадеб и собак, бегающих стаями на детских площадках», – рассказывает Альберт Галиев.

Он утверждает, что в Казани собаки с бирками на ушах продолжают размножаться. Они сбиваются в стаи и нападают на людей. Решить проблему, по его мнению, можно двумя путями: открыть приюты, куда отправлять агрессивных дворняг, и организовывать места для кормления бродячих псов.

Несмотря на весь комплекс мер от государства, ситуация с безнадзорными животными с каждым годом становится только хуже Фото: © «Татар-информ»

«И если кто-то более терпеливый, то другой готов взять в руки лопату, ружье»

«Биркованные собаки все равно агрессивные, потому что они хотят кушать. Поэтому и возникают ситуации, когда собаки кусают за сумки, за руки, нападают на детей, от которых пахнет едой», – говорит Альберт Галиев.

В настоящее время Альберт работает над проектом, благодаря которому надеется снизить агрессию безнадзорных животных. В его планах организовать места питания для собак вдали от жилых домов. Когда сердобольные бабушки подкармливают собак возле своего подъезда, животные начинают воспринимать их как хозяев, а территорию, где едят, как свою. Отсюда и агрессия – защитная реакция, объясняет Альберт Галиев.

«Люди ждут, что когда-то что-то изменится, но ведь всему есть предел. И если кто-то более терпеливый, то другой готов взять в руки лопату, ружье и своими силами решать проблему», – говорит руководитель фонда «Кот и пес».

В планах Альберта Галиева организовать места питания для собак вдали от жилых домов Фото: © «Татар-информ»

Поддержали депутаты Зеленодольска

На днях этот вопрос обсуждали депутаты Зеленодольска на совещании рабочей группы. С 2020 года с приютом для бездомных животных «Кот и пес», которым заведует Альберт Галиев, контракт на год заключает зеленодольский муниципалитет.

Сотрудники приюта отлавливают бездомных собак, вакцинируют их, обрабатывают от блох и паразитов, стерилизуют и возвращают в естественную среду. Животных, которые проявляют агрессию, оставляют в приюте.

Депутаты поддержали идею руководителя приюта. Они готовы вместе определить места и установить кормушки для бездомных животных. Также планируется увеличить финансирование на стерилизацию дворняг. Помочь планируют и малоимущим владельцам животных, которые не способны за свою счет оплатить операцию по стерилизации своих питомцев.

Чтобы снизить количество случаев нападения животных, планируется проводить беседы с населением, особенно с детьми, чтобы объяснить им, как правильно себя вести с бездомными собаками.

Если эта инициатива Альберта Галиева заработает, то, возможно, и другим районам республики стоит присмотреться и внедрить у себя этот проект.