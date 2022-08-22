Uma2rman и Ваня Дмитриенко станут хедлайнерами концерта ко Дню города Казани

В День города на площадке у центра семьи «Казан» пройдет масштабный праздничный концерт, главными гостями станут известная российская группа Uma2rman и певец Ваня Дмитриенко. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«У Центра семьи „Казан“ с 17 часов начнется большая праздничная концертная программа, которая продлится до 22 часов. На сцену выйдут известные исполнители: Филюс Кагиров, группа Uma2rman и молодой исполнитель Ваня Дмитриенко», — рассказала Сагитова.

Помимо российских исполнителей, казанцы смогут услышат популярные песни татарской эстрады. В 22 часа, сразу после завершения концертной программы, над акваторией Казанки прогремит большой салют.

О том, какие еще праздничные мероприятия подготовлены для жителей и гостей города, читайте в материале «Татар-информа».