Флешмоб в народных костюмах и цифровая культура: как Казань проведет День города

В День города 30 августа на территории татарстанской столицы состоятся праздничные мероприятия, сочетающие в себе традиционную национальную тематику, а также современную цифровую культуру. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Праздничный день начнется с торжественного события в стенах городской Ратуши – здесь пройдет церемония чествования новых почетных граждан Казани. Кроме того, в сквере у Татарской государственной филармонии откроется памятник выдающемуся татарскому исполнителю Рашиду Вагапову.

«В парке Тысячелетия будет организован праздник цифровой культуры TatFuture. Мероприятия с использованием новых технологий пройдут с 11 утра до 22 часов вечера», — отметила Сагитова.

После полудня на площади перед театром Камала стартует большой гала-концерт фестиваля «Безнең заман», параллельно отсюда двинется флешмоб участников республиканского конкурса «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!». Артисты и музыканты в национальных костюмах пройдут по центру города до площади 1 Мая под мелодию гармони и курая.

«В 14 часов на набережной озера Кабан начнется фестиваль национального костюма „Милли кием“, а на пешеходной улице Каюма Насыри пройдет фестиваль народного песенно-танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО „Казан сөлгесе“ с участием более 600 певцов и танцоров. Здесь же покажут спектакль инклюзивной студии „Э-моция“», — поделилась планами Сагитова.

Не менее интересные события пройдут на площадке возле Национальной библиотеки РТ. В День города здесь состоится фестиваль Tat Cult, посвященный актуальным направлениям в современной культуре и искусстве.

Вечерняя программа праздника стартует в 18 часов в локации перед Дворцом земледельцев. Здесь откроется оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского и заслуженной артистки РФ Аиды Гарифуллиной.

Кроме того, в 17 часов на площадке центра семьи «Казан» стартует масштабный праздничный концерт, который продлится до 22 часов вечера. Гостей ждут хиты татарстанской и российской эстрады.

Завершением праздника станет грандиозный салют над акваторией Казанки, который в этом году пройдет в уникальном формате: фейерверки будут звучать под музыкальный аккомпанемент.

«Поймав FM-волну 91,5 „Болгар радиосы“ или включив телеканал ТНВ, можно будет посмотреть фейерверк с музыкальным аккомпанементом», — резюмировала Гузель Сагитова.