Улюкаев заявил, что получает кайф от жизни среди людей после освобождения из тюрьмы

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, вышедший на свободу в мае 2022 года после пяти с половиной лет заключения по делу о получении взятки, заявил, что после освобождения испытывает «кайф» от жизни среди людей.

«Я был то <…> каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником <…>, то зеком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», — подчеркнул экс-министр в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта».

Появившееся свободное время Улюкаев, по его словам, использует в первую очередь для общения с родственниками. При этом он признался, что оказался не готов к жизни после освобождения. «Всё другое…» — констатировал он, посетовав на сильно изменившуюся повседневность.

Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки 14 ноября 2016 года. Это было первое в истории России задержание действующего федерального министра. После этого Президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с «утратой доверия».

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал экс-министра виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. На этот же срок он был лишен права занимать должности в органах власти.

В 2018 году бывший чиновник полностью выплатил более 130 млн рублей штрафа. В мае 2022-го Улюкаев был условно-досрочно освобожден из исправительной колонии в Твери.