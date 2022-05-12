Экс-министр экономического развития РФ Улюкаев вышел из колонии по УДО

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев был условно-досрочно освобожден из тверской исправительной колонии. Отвечать на вопросы журналистов он отказался, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра и обратили внимание на его хорошее поведение». Извещение о решении суда Улюкаеву вручили 28 апреля.

Политик был задержан за взятки 14 ноября 2016 года. Это было первое в истории России задержание действующего федерального министра. Его поместили под домашний арест в квартире на Минской улице в Москве. Президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра виновным в получении взятки в 2 млн долларов и приговорил к восьми годам в колонии строгого режима. На этот же срок он был лишен права занимать должности в органах власти. Бывший государственный деятель в 2018 году также полностью выплатил назначенный ему штраф в размере свыше 130 млн рублей.