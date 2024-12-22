Улыбка Пескова, кулуарный Зарубин и вопрос Путину: вояж «фартовой тюбетейки» в Москву

Заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов делится «закулисными» историями своего участия в программе «Итоги года с Владимиром Путиным».





Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

Что самое сложное в операции «Фартовая тюбетейка»

Конечно, так и подмывает пуститься в хронологическое повествование о моей второй поездке на «Прямую линию» Владимира Путина в Москву. Однако лучше подумаем о читателях «Татар-информа». Пусть текст будет «лоскутным» и все самое интересное вы прочитаете сразу.

По итогам второго «старта» в московском Гостином дворе я понял, что самое сложное во всей операции «Фартовая тюбетейка» – это пробиться на первый ряд мест в зале, чтобы между корреспондентом и главой государства было метра три-четыре, не более.

Не буду раскрывать все секреты. Но скажу, что просто отстоять очередь, ворваться в зал первым и радостно оседлать заветный стул недостаточно. Есть масса, скажем так, нюансов, не зная которых, на финише «забега» вы испытаете разочарование. Так или иначе, задуманное удалось.

«Здравствуйте, мы в прямом эфире Первого канала»

Не успел я как следует угнездиться на занятых позициях, как подскочил корреспондент Первого канала с видеооператором. Этот дуэт на мгновение ослепил меня портативным студийным светом.

– Здравствуйте, мы в прямом эфире, – доверительно сообщил он и сразу перешел к делу.

Надо отдать должное одному из ведущих телеканалов страны: его журналист с ходу продемонстрировал завидное знание «матчасти».

В прошлом году вы спрашивали про саммит БРИКС. Какой вопрос заготовили сегодня?

Я честно признался, что особых сюрпризов не будет и что тема БРИКС до конца не раскрыта, и показал в прямом эфире заготовленный заранее плакат. В отличие от прошлогоднего, он был распечатан, а не намалеван маркером за пару часов до мероприятия. Впрочем, содержательно новое творение мало отличалось от старого, фартового.

– Та-а-ак, – протянул корреспондент Первого канала. – «Татары» – понятно, «БРИКС» тоже. А что такое «Штаб»? – поинтересовался он.

Пришлось коротко объяснить. Но здесь пересказывать не будем. «Татар-информ» уже подробно писал о моем вопросе Путину и ответе российского лидера.

Фото: стоп-кадр прямого эфира Первого канала

От «Россия-1» до «Матч-ТВ» и луганского телеканала: «Татар-информ» рассказал, чем так важен саммит БРИКС

Сразу отметим, что в этот день я дал очень много интервью. Мои скромные математические компетенции не позволяют назвать точную цифру. Еще до прохода в зал журналиста «Татар-информа» трижды останавливали коллеги. Тон задали коллеги с канала «Россия-1». Всем желающим я старательно объяснял, как важен саммит БРИКС для Казани, Татарстана, всей России и планеты в целом.

Неожиданный, но приятный сюрприз преподнесла съемочная группа спортивного телеканала «Матч-ТВ». Мне напомнили, что Казань-то, мол, прежде всего спортивная столица. И не планирую ли я «выпросить» новые соревнования для Татарстана у самого Путина.

Тут уже мне удалось блеснуть знанием все той же пресловутой матчасти. Все же львиную долю журналистского стажа я отдал именно спортивной тематике. Рассказав про все свершения Казани от Универсиады до ЧМ по футболу и Игр БРИКС, я напомнил, что столица Татарстана должна была, в частности, принять и Суперкубок УЕФА, и многое другое. И заверил коллег, что Казань продолжит славные традиции, когда МОК смирится с неизбежным и вернет российских спортсменов на международную орбиту.

Впрочем, о важности саммита БРИКС и журналистам «Матч-ТВ» все же пришлось выслушать. Ну действительно, даже в Москве такое количество лидеров стран не собиралось – как минимум в истории постсоветской России. Позже даже Путин согласился с этим фактом. Да и вообще прошедший год сделал Татарстан и Казань одним из ведущих дипломатических центров страны.

Из других интервью запомнился «подход» журналистки из ЛНР, которая напомнила, что Татарстан взял шефство над Лисичанском и Рубежным. Хорошо, что и тут я был, как говорится, в теме и рассказал о вкладе республики в благое дело восстановления ЛНР.

А сразу после того, как «Татар-информу» удалось задать свой вопрос, в мессенджер постучалась представитель газеты «Известия», и мы оперативно договорились, что сразу после «Прямой линии» ко мне подойдет их рабочая группа, что и произошло. Если честно, к «постматчевым» интервью я чувствовал себя то ли заезженной пластинкой, то ли взъерошенным попугаем.

На этом тему интервью можно считать законченной, благо есть что вспомнить еще.

Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

«Звезда? Сам такой!»: душевная беседа и селфи с Павлом Зарубиным

Уже под самый занавес кулуарного общения с коллегами я буквально наткнулся на корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. Сразу вспомнилось, что этот журналист чуть ли не чаще всех имеет возможность задавать вопросы Владимиру Путину. Также память подкинула сюжет, что в прошлом году именно Зарубин был одним из ведущих «Прямой линии». Тогда как в этом году «мужскую роль» в дуэте ведущих сыграл военный корреспондент Дмитрий Кулько. Я тут же решил нетривиально поддержать Павла. Получился интересный разговор.

– Привет, главная звезда российской журналистики. Сделаем селфи? Не могу упустить такой шанс, – начал я.

Ну нет, сегодня ты звезда. Второй год подряд вопрос задал, – резонно заметила звезда.

– У тебя таких вопросов сотни, – отпарировал я.

Меня в этой истории немного подвел изрядно уставший смартфон. Но селфи все же случилось. Интересных встреч в кулуарах хватало. Я тоже выполнял задачу журналиста и брал мини-интервью у примечательных персонажей.

Так, запомнился колоритный из Калмыкии, который сообщил «Татар-информу», что в следующем году в Калмыкии планируют провести III Международный буддийский форум. Организаторы хотят, чтобы он стал не менее мощным событием, чем прошедший в Казани саммит БРИКС. Видео беседы можно посмотреть в телеграм-канале «Татар-информа».

Стратегия «айдентики» и улыбка Пескова

В целом очень много вопросов коллеги задавали про фартовость тюбетейки, в которой я второй год подряд езжу в Гостиный двор Москвы. Интересно, что перед поездкой мне давали советы сменить имидж, что-то поменять в облике. Но я решил иначе, и фартовость была тут ни при чем.

В итоге была сделана ставка на то, что Путин меня запомнил и лучше не сбивать «айдентику» новыми образами. Я не стал ничего менять и сел примерно в том же месте, что и год назад. Практически с первых вопросов, поймав взгляды Президента, четко прочувствовал, что ставка сработала. Взгляд был «узнавающий», и между вопросами Путин не раз смотрел и на плакат, и на меня. Я понял, что вопрос сегодня задам.

А тут еще и помощь пришла, откуда не ждали. Сосредоточив все внимание на Президенте, я поначалу даже упустил момент, когда Дмитрий Песков предложил задать вопрос именно «татарам» с «БРИКСом». Я вскочил, но Путин в этот момент решил дать слово американскому журналисту. Журналист «Татар-информа» решил ситуацию на самотек не пускать и остался стоять. Пока Президент общался с «варягом», я поймал взгляд Пескова и жестами дал понять, насколько ему благодарен. В ответ удостоился понимающей улыбки и кивка. Ну а что было дальше, вы уже знаете.