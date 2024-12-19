Путин — «Татар-информу»: Без преувеличения считаю Казань одним из лучших городов Европы

Заместителю главного редактора «Татар-информа» Артуру Халилуллову удалось второй год подряд задать вопрос Президенту России во время «Прямой линии». Что Путин сказал о Минниханове и татарах, почему Казань — один из лучших городов Европы и какая цель у БРИКС — в материале «Татар-информа».





Артуру Халилуллову удалось второй год подряд задать вопрос Президенту России во время «Прямой линии»

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Путин поблагодарил Казань, что приняла столько лидеров на саммите БРИКС

Журналисту «Татар-информа» Артуру Халилуллову удалось привлечь внимание пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова тюбетейкой и плакатом с надписью «БРИКС, татары, штаб».

«Татар-информу» было интересно узнать: нет ли планов по созданию штаб-квартиры БРИКС в Казани? Ведь в столицу Татарстана на саммит в октябре слетелись и председатель КНР Си Цзиньпин, и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Артур, вы сказали, что в Москве такое количество лидеров разных стран не собиралось. Вы правы, не собиралось. А в Казани — собралось! Спасибо Казани за то, что вы предоставили нам такую возможность», — с улыбкой сказал Президент России Владимир Путин.

Путин пообещал, что все возможности Казани, которые были созданы при подготовке к международным событиям за последнее десятилетие, будут использованы Стоп-кадр трансляции

Президент России отдал дань уважения талантливым татарам

На вопрос о планах по созданию штаб-квартиры БРИКС в Казани, Путин сказал, что вопрос о создании такой организации не стоит.

Вместе с тем российский лидер пообещал, что все возможности столицы Татарстана, которые были созданы при подготовке к международным событиям за последнее десятилетие, будут использованы.

«Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Без всякого преувеличения, я считаю – это один из лучших городов Европы. С удовольствием это говорю. Мы гордимся Москвой — это один из крупнейших и лучших мегаполисов мира. Ну и Казань развивается быстро, активно», — дал свою оценку Путин.

Он вспомнил, как с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым оказался на окраине Казани и они вместе заходили в землянку, где жили люди.

«Должен отдать должное татарам и их культуре. Знаете, чистенько, все прибрано, вкусный чак-чак на столе и так далее. Сейчас ничего подобного (землянок, — прим. Т-и) нет. Сейчас Казань развивается. Замечательный город. И метро появилось. Мы тогда с Минтимером Шариповичем говорили о том, что это нужно, и сделали это. И новый руководитель Рустам Нургалиевич [Минниханов] подхватил эту эстафету, очень эффективно работает», — сказал Президент России.

Он отметил, что в Татарстане и столице республики в частности живут талантливые люди, а представители разных национальностей проживают в мире, согласии.

«Уважают традиции, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники. Очень здорово, очень хорошо у вас получается. Можно только поздравить», – отметил российский лидер.

Какая цель у БРИКС?

Путин не поддержал тезис, что БРИКС – это инструмент противодействия Западу.

«Это не так, вы ошибаетесь. БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за: за свои интересы, за интересы стран участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС», — заверил российский лидер.

Организация развивается быстро, многие государства хотят присоединиться. Этот интерес к БРИКС объясним: работа в союзе выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу и интересов друг друга. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно.

«Там нет маленьких, больших государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединения по интересам. Интерес один — развитие», — заключил Путин.