«Улучшения коснулись 400 тыс. казанцев»: Метшин поблагодарил Минниханова за «Наш двор»

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Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Раиса Татарстана за программу «Наш двор», которая позволила улучшить жизнь более 400 тысяч казанцев. Рустам Минниханов принимает участие в заседании Казгордумы.

«От лица всех казанцев позвольте поблагодарить вас за беспрецедентную модернизацию городских дворов и дорожной инфраструктуры. Это не просто повышение качества жизни горожан, это отличное настроение, повышение самооценки, гордость за родной город, за родную республику», — сказал Метшин под аплодисменты зала.

За четыре года реализации программы благоустроено 1 829 дворов, добавилось порядка 20 тыс. новых парковочных мест. Улучшения коснулись более 400 тысяч казанцев. В 2023 году благоустроено 473 двора, доложил руководитель города.

«В прошлом году введены в строй 20 тыс. светильников на улицах города и во дворах поселков. За последние 12 лет Казань стала в два раза светлее. Количество точек наружного освещения возросло с 64 тысяч до 130 тысяч», – отметил градоначальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Метшин предложил Раису РТ создать отдельную программу по замене лифтов в МКД.