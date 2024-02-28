Метшин предложил Минниханову создать отдельную программу по замене лифтов в домах

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Мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казгордумы предложил Раису Татарстана Рустаму Минниханову создать отдельную программу по замене лифтов в многоквартирных домах. Руководитель республики принимает участие в заседании.

Градоначальник сообщил, что в 2023 году было отремонтировано 207 домов на общую сумму 2,3 млрд рублей. А всего с начала действия программы капитального ремонта в Казани – 3,8 тыс. домов.

В 2024 году начат капитальный ремонт 181 дома на сумму почти 3 млрд рублей. Значительная часть бюджета была направлена на замену лифтов в связи с истечением их срока службы.

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В 2025 году необходимо отремонтировать 302 лифта в 99 домах на сумму 904,7 млн рублей, что составит около 40% от программы.

«В связи с этим предлагаем рассмотреть вариант создания отдельной программы по замене лифтового оборудования с дополнительным выделением денежных средств», — отметил Ильсур Метшин.