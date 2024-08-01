Улицы в центре Казани вновь затопило из-за сильного дождя

Сегодня днем в Казани прошел сильный дождь, который привел к затоплению центральных улиц города. Читатели «Татар-информа» поделились кадрами затопленных улиц.

Так, тротуары и дорожки на главной пешеходной улице Казани оказались практически под водой. Кроме того, затопило и соседнюю улицу – Профсоюзную. Проезжающие здесь автомобили оказывались практически наполовину в воде.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.