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Ру Тат
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Происшествия
9 декабря 2022  12:48
Полина Шевчук

В выходные Татарстан накроет метелью с мокрым снегом

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По данным от ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в ближайшие три дня с 10 по 12 декабря на территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий. 

Так, в субботу и воскресенье в Татарстане прогнозируются сильная метель с мокрым снегом и порывистым ветром до 20 м/с. 

В понедельник, 12 декабря, ожидаются снег и ледяной дождь, местами метель.  на дорогах сильная гололедица и местами снежные заносы. Температура по республике не опуститься ниже 8 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что резкое ухудшение погодных условий может быть крайне опасно. При сильном ветре желательно оставаться дома. на улице не находиться под стенами высотных домов, билбордами и деревьями.

При метели стоит отложить поездки за пределы населенных пунктов, на дороге избегать необдуманных маневров.
 

#ледяной дождь #ухудшение погодных условий
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