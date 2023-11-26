Улицы Казани украсили билборды с детскими рисунками в честь Дня матери

Фото: t.me/kzn_official

Сегодня в Татарстане и по всей стране отмечается День матери. В честь праздника улицы Казани украсили билборды с детскими рисунками и поздравлениями. Открытки нарисовали воспитанники детских садов города.

«Все для того, чтобы мамы улыбнулись и почувствовали наши теплые поздравления», – сказано в телеграм-канале мэрии, где выложены рисунки.

День матери был установлен указом Президента РФ Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал поздравить самых дорогих и близких людей.

Указом Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.