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Улицы Казани украсили билборды с детскими рисунками в честь Дня матери
Сегодня в Татарстане и по всей стране отмечается День матери. В честь праздника улицы Казани украсили билборды с детскими рисунками и поздравлениями. Открытки нарисовали воспитанники детских садов города.
«Все для того, чтобы мамы улыбнулись и почувствовали наши теплые поздравления», – сказано в телеграм-канале мэрии, где выложены рисунки.
День матери был установлен указом Президента РФ Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал поздравить самых дорогих и близких людей.
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