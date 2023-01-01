Уличный театр «Легкие крылья» даст ряд представлений в Альметьевске

Фото: предоставлено пресс-службой Альметьевского района РТ.

Уличный театр «Легкие крылья» даст в Альметьевске ряд бесплатных спектаклей. Показы можно будет посмотреть ежедневно в скверах «Каракуз» и «Яшьлек», а также на площадке у Центра компетенций, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.

Первый показ 1 января начнется в сквере «Каракуз», он пройдет с 16.00 до 18.00. Всех гостей и горожан приглашают на зимние игры с уличным театром и на шествие сказочных персонажей. А в 18.00 начнется спектакль «Абикины сказки».

Помимо этого, в первый день 2023 года сказочные персонажи прошествуют и по остальным двум площадкам — Центру компетенций и скверу «Яшьлек».

На следующий день, 2 января, в сквере «Каракуз» шествие сказочных персонажей запланировано на 14.00, а спектакль «Оле Лукойе» — на 18.00. На остальных двух площадках артисты появятся в 16.30.

В это же время артисты будут ждать горожан и в остальные дни. Представления и общение со сказочными персонажами продлится вплоть до 7 января включительно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске детям участников специальной военной операции на Украине, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, вручат сертификаты в размере 5 тыс. рублей на маркетплейс Ozon. Дети мобилизованных могут получить новогодние подарки в Мастерской Деда Мороза в парке «Здоровье» до 7 января с 14.00 до 18.00.

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