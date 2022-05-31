Уличные пазлы и музыка на фруктах: в парке «Чебурашка» Елабуги отметят День защиты детей

В Международный день защиты детей в Елабуге ожидается насыщенная праздничная программа. Праздник начнется в 10 утра и будет идти до двух часов дня.

Развлечения и активности организованы для детей разных возрастов. Так, юные жители и гости города смогут сложить уличные пазлы, исполнить музыку на фруктах, выступить на сцене, сразиться в настольные и спортивные игры, создать изделия из дерева и картона на мастер-классах, поучиться актерскому мастерству, принять участие в челлендже от подростковых клубов и собрать подарки.

Для родителей также будет подготовлена программа: йога для мам, лекция с психологом «Как стать подростку другом?», обмен детскими вещами, совместные с детьми мастер-классы.

«Праздничные мероприятия пройдут также в сквере „Сад у дома“. Здесь ребят ждут игровые пятачки, анимация, флешмобы», — рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День защиты детей, 1 июня, столица Татарстана станет местом проведения масштабной праздничной программы для юных горожан.